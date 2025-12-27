בלייקני אישר: הארכתי חוזה בהפועל תל אביב

הפועל תל אביב חגגה הערב (שבת) עם 60:114 היסטורי בחוץ מול הפועל חולון במסגרת המחזור ה-11 בליגת ווינר סל. בתום ההתמודדות אנטוניו בלייקני אישר כי האריך חוזה במועדון ואיטודיס התייחס למצבם של קאבוקלו ומיציץ’ הפצועים.

אנטוניו בלייקני הגארד של הפועל תל אביב אישר לאחר הניצחון כי הוא האריך את ההתקשרות עם המועדון: “הארכתי חוזה במועדון, כל עוד ירצו אותי, אני ארצה להישאר פה, אני אוהב את המועדון ונהנה פה”.

מאמן האדומים דימיטריס איטודיס הודה לאוהדים ולשחקניו: ”קודם כל אנחנו מודים לקהל ומצפים להם גם ביום שלישי מול ז’לגיריס. אני גאה בשחקנים שלי, שיחקנו מהר ועשינו עבודה טובה”.

דימיטריס איטודיס חוגג (אורן בן חקון)

הוא המשיך והתייחס למצבם של קאבוקלו ומיציץ’: אני צריך לדבר יותר עם הרופא בהקשר של קאבוקלו, המצב של מיציץ משתפר, אנחנו נגיע מוכנים לז’לגיריס”.



לגבי חידושי החוזה של השחקנים החשובים במועדון המאמן היווני אמר: “להפועל תל אביב יש עתיד טוב, כשהגעתי למועדון אמרתי שנבוא בגישה של לתת את כל מה שיש לנו בכל משחק וככה נגיע למקומות טובים, השחקנים עושים עבודה טובה”.

ים מדר (רועי כפיר)

ים מדר הרכז הישראלי אמר לאחר המשחק: “לא חשבתי שזה יהיה כל כך קל, ממש לא ציפיתי לזה. אני עובד מאוד קשה כדי להצליח. אני מאוד נהנה בהפועל תל אביב ואני מחכה שתגיע הצעת חוזה חדשה מהמועדון.