איזו קבוצה תקבל את ההגרלה הכי קלה בגביע?

לפני שלב שמינית הגמר, זה הזמן שלכם לענות בוואטסאפ של ONE: איזה מפגשים גדולים הייתם רוצים לראות ומי מהלאומית יכולה להיות הסוס השחור? הצביעו

אצילי, חזיזה, דור פרץ והלדר לופס (צלמי ONE)

סיבוב ח’ של גביע המדינה הגיע לסיומו ותמונת העולות לשלב שמינית הגמר כבר נחתמה. מהליגה הבכירה עלו לשלב הבא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בית”ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים. אליהן הצטרפו מהליגה הלאומית מכבי יפו, בני יהודה, הפועל רעננה, מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא ומכבי הרצליה.

הגרלת השלב הבא תערך מחר (ראשון) ב-11:00 וכעת זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: איזה משחק היית רוצה שייצא? איזו קבוצה מהלאומית יכולה להיות הסוס השחור? וגם איזו קבוצה תקבל את ההגרלה הכי קלה? הצביעו בוואטסאפ.

