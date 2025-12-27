אוהד בית"ר ירושלים שזרק בקבוק על שחקן נעצר

במהלך המחצית הראשונה של משחק סיבוב ח’ בגביע המדינה בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה, בקבוק שנזרק מהיציע של הירושלמים פגע בראשו של רון אונגר.

שחקנה של טבריה נשכב על הדשא ונזקק לטיפול רפואי, במה שגרם לעצירת המשחק. כעת, בבית”ר הודיעו על פעולה מהירה שהובילה לטיפול במקרה.

במועדון הודיעו כי זורק הבקבוק זוהה במהלך המשחק ונעצר על ידי משטרת ישראל. במקביל, בבית”ר ירושלים מתכוונים לנקוט נגדו באופן אישי בהליכים משפטיים בהמשך.

בהודעת משטרת ישראל בנושא נכתב: “בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני הפועלים באיצטדיון בראל בנוף הגליל נעצר חשוד בזריקת חפץ לעבר כר הדשא שפגע בשחקן.

“עם קבלת הדיווח החלו שוטרי המחוז הצפוני לצפות בסרטוני האבטחה ולפני זמן קצר זוהה החשוד בזריקה, תושב קרית מוצקין בן 31 ונעצר לחקירה בתחנת המשטרה. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט בהמשך על הצורך בהבאת החשוד בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו”.

עוד הוסיפו: “משטרת ישראל רואה בחומרה את אלו הבוחרים להפר את הסדר הציבורי במהלך אירועי ספורט ותמשיך לפעול על מנת למנוע מקרים אלו ולהביא את החשודים לדין”.