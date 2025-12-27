מכבי חייבת להמשיך לשחק נכון ולפגוע בחלוץ זר

מכבי תל אביב יצאה מהמשבר? אחרי ה-0:5 על הפועל חיפה בסיבוב ח’ של גביע המדינה, פודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני התכנסו כדי לקבל את אחד המשחקים הטובים ביותר של האלופה העונה ויצאו עם כמה תובנות.

ראשית, אחרי הרבה זמן, סוף סוף מכבי ת”א שיחקה נכון. המגנים ריווחו והווינגרים היו אלה שקרובים לשער כדי לסיים, וזה הביא לצהובים ארבעה שערים מתוך החמישה שלהם.

הליו וארלה המשיך את מגמת העלייה שלו והראה שיש על מי לבנות, אושר דוידה ניקה את כל התקופה הקשה עם צמד, עידו שחר המשיך את עונת המספרים המטורפת שלו, רוי רביבו וטייריס אסאנטה נראו מצוין וגם ז’רקו לאזטיץ’ צדק עם ניהול המשחק שלו ובחירת ההרכב.

אבל, כדי שכל זה יתכנס לכדי אליפות, מכבי ת”א חייבת להמשיך לשחק נכון כפי שהיא שיחקה מול הפועל חיפה ולא פחות חשוב מכך, לפגוע בינגו בחלוץ שהיא תביא בינואר ובניגוד למה שאומר לאזטיץ’, היא חייבת והיא גם תביא חלוץ. זאת ועוד בפרק המלא, האזנה נעימה.