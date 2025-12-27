חרותי זכה בזהב ב-50 מ' פרפר, סחרוב ב-100 חזה

אליפות ישראל בבריכות קצרות הסתיימה הערב (שבת). מירון חרותי סגר את התחרות עם מדליית זהב שנייה במשחה ל-50 מטר פרפר, כאשר עצר את השעון על 22.75 שניות והקדים את תומר פרנקל, שקבע שיא אישי עם 22.86 שניות. במשחה המקביל לנשים זכתה דריה גולובטי עם 26.85 שניות.

במשחה ל-100 מטר חזה גברים, המנצח מייק מרדר נפסל, כך שהזהב עבר לגל סחרוב שעצר את השעון על 1:00.18 דקות והכסף הגיע למרק טלר (1:00.34 דקות) ששבר במוקדמות את השיא הישראלי לגיל 17.

במשחה השליחים 4X50 מטר מעורב מיקס קבעה מכבי קריית ביאליק שיא אגודות חדש עם 1:43.16 דקות, בהרכב שכלל את אופיר שמחה, אנסטסיה גורבנקו, איתי רוזנפלד ואופק פרץ.

שון וורונקוב קבע שיא גילאים שלישי - הפעם שיא גיל 16 וגיל 17 במשחה ל-50 מטר פרפר עם 24.19 שניות, שיפור של השיא הקודם של תומר פרנקל (שעמד על 24.26 שניות). בנוסף, נבחרת השליחים של מכבי א.ס רמת השרון (ענבר רפאל יוסקוביץ-לב ארי, שחר רחל כשריאן, תומר רוזנר, נורית מקליס) קבעה שיא גילאים 15 ו-16 במשחה השליחים 4X50 מטר מעורב מיקס עם 1:50.96 דקות.