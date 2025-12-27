אחרי קאמבק: מכבי ת"א גברה 3:4 על מכבי חיפה

ברקע הדיבורים על סוף שבוע סוער, המחזור ה-15, מחזור שלישי לפני סוף הסיבוב הראשון בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2009, החל לו כבר אתמול (שישי) כאשר בני סכנין ניצחה 0:1 את עירוני קריית שמונה, שנותרה לה במקום האחרון בטבלה. אך הקבוצה מוחרגת מירידה ליגה, בעקבות השלכות המצב הביטחוני בשנתיים האחרונות על פעילות מחלקת הנוער של המועדון.

היום (שבת) נכנס המחזור להילוך גבוה עם שני משחקים מרכזיים: בנתניה נערך הבוקר משחק דרבי, ואילו החלק השני של היום זימן לנו קרב צמרת בו אירחה מכבי חיפה את מכבי תל אביב. המחזור יינעל ביום שני כאשר הפועל באר שבע תפגוש בביתה את מ.ס. אשדוד, קבוצת צו הפיוס (באר שבע וסרמיל 4, 18:00).

מכבי חיפה – מכבי ת”א 4:3

מכבי ת"א פשוט בלתי ניתנת לעצירה. גם הורדתו של החלוץ הלוהט של קבוצת הנוער של מכבי חיפה, אדם גרימברג, וגם צעידה ביתרון של שער אחד שלוש פעמים במשחק, לא עזרו למכבי חיפה, השלישית בטבלה, לעצור בביתה את מכבי ת"א, ששומרת על מאזן מושלם בתום 15 מחזורים, כשגולת הכותרת - מכבי ת"א מפגינה אופי ברמות הגבוהות ביותר, חוזרת מפיגור שלוש פעמים, מחוללת מהפך ומנצחת - ועל שלושה מהשערים חתום שחקן שנולד בשנת 2010 - נועם עזרן, בנו של יניב, חלוץ העבר של מכבי ת"א ומ.ס אשדוד. עזרן הקטן משחק בקביעות עם קבוצת שנתון 2009 והיום הוכיח שוב כמה הוא ראוי לכך.

בדקה ה-28 נועם מלכה מסר מסירה קצרה ושטוחה לעומר קנצ'יאורק, שבעט מכ-13 מטרים לפינה והעלה את מכבי חיפה ליתרון 0:1. בדקה ה-35 החל המופע של נועם עזרן: הגבהת כדור חופשי מרגלו של רוני האוזי מצאה את עזרן, שניצל יציאה לא מוצלחת של השוער החיפאי, מירון טורקי, כדי לכבוש מקרוב ולקבוע שוויון 1:1.

מכבי חיפה נערים א' (שחר גרוס)

בדקה ה-40 היתרון חזר לצד הירוק: מסירה שטוחה מאגף שמאל מצאה את אדם גרימברג, שניער מעליו שמירה של שחקן תל אביבי ובעט מכשמונה מטרים לרשת וקבע 1:2 לזכות מכבי חיפה. בדקה ה-45 מכבי ת"א מחקה שוב את היתרון החיפאי, במהלך שהחל חדירה מאגף שמאל לרחבה הירוקה, ולאחר מכן בעיטה שהביאה להצלת כדור עם הראש מקו השער החיפאי, אך הרחקת הכדור לא הייתה מספיק טובה, הגבהה מכ-35 מטרים אלכסונית מימין מצאה את נועם עזרן, שבעט לרשת, השלים צמד וקבע 2:2.

המחצית השנייה החלה בקצב גבוה. בדקה ה-50 התקפת מעבר מהירה של מכבי חיפה הסתיימה במסירה מאגף ימין לעברו של עומר קנצ'יאורק, שבעט מהרחבה לרשת, השלים צמד וקבע 2:3 ירוק, שער ליגה שביעי לעומר קנצ'יאורק, שעלה לראשות טבלת מלך שערי קבוצתו לצידו של יגל תרשיש, כשלכל אחד מהשחקנים שבעה שערים.

בדקה ה-67 הגבהה לרחבת מכבי חיפה הסתיימה בנגיחה של רוני האוזי לרשת, שער שקבע שוויון 3:3. מלך שערי הפועל רעננה בעונה שעברה ממשיך בכושר הבקעה מצוין, עם שער נוסף שמגיע אחרי שני צמדים רצופים, שהעלו את מאזן שערי הליגה של השחקן לשבעה שערים.

בדקה ה-85, התקפת מעבר של מכבי ת"א שהתנהלה בתחילה באגף ימין, הסתיימה במסירה למרכז הרחבה לעברו של נועם עזרן, שבעט מכעשרה מטרים, השלים שלושער, חולל מהפך ובשערו ה-13 העונה, סגן מלך שערי מכבי ת"א קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:4 לזכות הצהובים שנותרו בפסגה עם מאזן מושלם, תוך שהם מגדילים לשמונה נקודות את הפער מהפועל ת"א, שמדורגת במקום השני ול-11 נקודות את הפער ממכבי חיפה, שמדורגת במקום השלישי.

שחקני מכבי תל אביב בנערים א' (רועי כפיר)

מכבי פתח תקווה – הפועל כפר סבא 2:3

זה הלך קשה, אבל בסופו של דבר החבר'ה של יוסי בן שטרית השיגו את מלוא הנקודות בביתם, גם לאחר שנותרו ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-74 (אדום ישיר לתומר פלג). איתי כרם, ארז דידי ובן זוארץ, שראה צהוב והוחלף, העניקו שלוש נקודות למקומיים וכך גם הנקודה ה-30 העונה. כפר סבא ועמית ארצי נותרו עם המחמאות, לאחר שערים של דור חלף ויהונתן קוריצונר.

הפועל ת”א – הפועל ירושלים 4:4

שלושער של פואד גנאים מנע מבוכה בוולפסון וכך גם מנע הפסד ליגה ראשון להפועל תל אביב. הפועל ירושלים כבר הוליכה 1:4(!) משערים של ענבר מורג, דאגים אבי, איתי זליקוביץ' ואסף אטדגי, אלא שמספר 9 של הפועל תל אביב התעורר, יחד עם נועם נונה (פנדל), מה שקבע חלוקת נקודות. שלושער חמישי לגנאים בקריירה הצעירה שלו. התל אביבים כבר לא בין הקבוצות שספגו הכי מעט.

בית"ר טוברוק – מכבי נתניה 0:2

עם הרבה משמעת ואמונה, המקומיים הצליחו לגבור על הקבוצה מחלקו העליון של הטבלה. ניצחון רביעי העונה של טוברוק בליגה (משחק רביעי בו שומרת על רשת נקייה). כל ההפסדים העונה של מכבי נתניה היו במשחקי החוץ שלהם, למרות שכאן מדובר באותה העיר, טכנית – משחק חוץ. עידו אורגד קבע 0:1 במחצית הראשונה, אפי חלפון, המחליף, השלים וקבע 0:2 במחצית השנייה.

בית"ר טוברוק נערים א' (באדיבות המועדון)

בני יהודה ת"א – הפועל פתח תקווה 0:1

ניצחון שני ברציפות מבחינת הכתומים משכונת התקווה בתוצאה 0:1. הפועל פתח תקווה, לעומת זאת, לא מצליחה לכבוש ולו שער זכות אחד, בצמד משחקיה האחרונים. נוכח התוצאה, לשתיים 16 נקודות יחד עם חמישה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ותשעה הפסדים. דניאל פאוסטנר קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-61, בשערו הראשון לעונה. בעונה החולפת, היה לשחקן מ.כ. ירמיהו חולון.

בני יהודה נערים א' (ג'יימס לינדנר)

בני סכנין – הפועל קריית שמונה 0:1

ניצחון ליגה שני העונה לבני סכנין, כשאת שניהם – השיגה במשחקי הבית שלה. קריית שמונה, שהחלה עונה בלא בית מסודר, עם הפסד תשיעי מתוך 10 משחקים בחוץ. את השער היחיד במשחק הבקיע חוסיין דיאב בדקה ה-31 להתמודדות. שער שלישי שלו העונה, כאשר כל שעריו סיפקו, לכל הפחות, נקודה לקבוצה הצעירה. דיאב גדל בטמרה. קריית שמונה נשארת במקום האחרון.

יתר המשחקים:

מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל חדרה (מוצ"ש, נהלל, 20:00)

בית"ר ירושלים – הפועל רעננה (28/12, בית וגן תחתון 1 ירושלים, 18:00)

הפועל באר שבע – מ.ס. אשדוד (29/12, וסרמיל 4 באר שבע, 18:00)