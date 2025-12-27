יום שבת, 27.12.2025 שעה 20:32
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

ווטאנבה הופיע בערב הגאלה של איגוד ההתעמלות

אחרי הפארסה באליפות העולם, יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי הגיע לישראל, השתתף באירוע בת"א וחיבק את דולגופיאט, שלא זכה להתחרות בתחרות באינדונזיה

|
מורינארי ווטאנבה עם אבי שגיא (אסי ממן)
מורינארי ווטאנבה עם אבי שגיא (אסי ממן)

אחרי הפארסה באליפות העולם באינדונזיה שסירבה לאפשר למתעמלים הישראלים להשתתף בתחרות, ובזמן שמתנהל הליך משפטי נגד הארגון בראשו הוא עומד - יו”ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה, הגיע היום (שבת) לישראל והופיע לערב הגאלה של איגוד ההתעמלות הישראלי בתל אביב.

ווטאנבה, שעומד בראש האיגוד העולמי, הופיע לאירוע שמסכם את השנה האחרונה בהתעמלות הישראלית ובא לכבד בנוכחותו. היו”ר העולמי הוזמן לאירוע עוד לפני שהוחלט לבטל את הגעת לישראלים באליפות העולם באינדונזיה, בימים האחרונים הוא אישר כי יגיע - ואכן עשה זאת, כאשר באירוע היפני אף נפגש עם ראשי הענף בארץ והמתעמלים הישראלים.

כזכור, אליפות העולם התקיימה לפני כחודשיים בלי נבחרת ישראל, לאחר שנאסר עליה לנחות בג’קרטה והוויזות של המתעמלים הישראלים בוטלו ממש ברגע האחרון, כולל זו של אלוף העולם לשעבר בתרגיל הקרקע ארטיום דולגופיאט, שלא קיבל הזדמנות להגן על תוארו. באיגוד העולמי לא פעלו לבטל את האירוע וספגו ביקורת מהוועד האולימפי הבינלאומי.

מורינארי ווטאנבה בביקור (אסי ממן)מורינארי ווטאנבה בביקור (אסי ממן)

האיגוד הישראלי אף פתח בהליך משפטי נגד האיגוד העולמי ב-CAS, דיון שעדיין מתנהל בימים אלה, אך במקביל אליו היו”ר העולמי הביע תמיכה במתעמלים הישראלים והגיע לביקור שלישי בארץ מאז אליפות העולם.

ווטאנבה אף פגש את אלוף העולם לשעבר בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט, וחיבק אותו ארוכות אחרי שלא הורשה להגן על תוארו באינדונזיה. השניים שוחחו ארוכות. 

מורינארי ווטאנבה עם אבי שגיא וארטיום דולגופיאט (אסי ממן)מורינארי ווטאנבה עם אבי שגיא וארטיום דולגופיאט (אסי ממן)

בנוסף, הוא גם נפגש עם יו”ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד.

מורינארי ווטאנבה עם יעל ארד (אסי ממן)מורינארי ווטאנבה עם יעל ארד (אסי ממן)

בערב הגאלה, איגוד ההתעמלות חגג 30 שנות פעילות. במהלך האירוע עלו להופיע בין היתר מתעמלים רבים, כולל האלופה האולימפית לינוי אשרם ומתעמל המכשירים האגדי אלכס שטילוב שחזרו להופיע לעיני הקהל באופן חד פעמי.

יו”ר איגוד ההתעמלות אבי שגיא העביר מסר במהלך הטקס: “עברנו שנתיים מאוד מאתגרות, האיגוד הישראלי נמצא במקום אחר והוא עוד יהיה במקום טוב יותר. אנחנו נותנים את הטון בעולם, הן בהתעמלות מכשירים והן בהתעמלות האמנותית, ואנחנו נשארים על המפה”.

