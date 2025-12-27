אושר דוידה: אנחנו במאבק האליפות, חד משמעית

מכבי תל אביב חזרה למסלול הניצחונות. האלופה בתקופה הקשה ביותר שלה בעונות האחרונות, אך היא ידעה שהערב (שבת), לא תהיה לה הזדמנות לפצות על הפסד, והיא הביסה 0:5 גדול את הפועל חיפה והתקדמה לשמינית גמר גביע המדינה.

מאמן המנצחת, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר אחרי המשחק: “ניצחון טוב בשבילנו, נתרכז עכשיו בשלישי. שום דבר לא השתנה היום, זה רק משחק אחד. ניצחנו וזה טוב, צריך להתרכז במשחק הבא”.

על השינוי בגישה של קבוצתו: “יש לנו אנרגיה כל הזמן. לא ראיתי ששיחקנו בלי אנרגיה, מה שהשתנה זה שהשגנו תוצאה. אין מובטח בכדורגל, נתרכז באתגרים הבאים”.

ההופעה הנהדרת של וארלה: “הוא היה טוב כמו כל הקבוצה, כל הקבוצה הייתה טובה. מספרים וגולים בשבילי זה לא חשוב. הגישה שלו זה מה שקריטי. גול זה מתנה”.

על רכישה אפשרית לחוד בחלון: “אני לא מחפש חלוץ בינואר”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

גם מאמן המפסידה, גל אראל, התראיין בסיום: “מפתיחת המשחק לא הופענו. למדנו אותם, אבל ספגנו שער מהיר ששיבש לנו את התוכניות. משחק ממש לא טוב שלנו. יש מקום לחשש, אני מכיר את השחקנים שלי, היינו בצמתים לא טובים העונה וידענו לצאת מזה. לצערי המומנטום החיובי שלנו נקטע”.

על השיפוט: “אני פחות מעדיף לדבר על שופטים, אני יודע ששני שערים לא היו אבל זאת לא הסיבה שהפסדנו. היינו נמוכים מדי ולא תקפנו, לא זוכר התקפה מסודרת שלנו. יש עוד כמה משחקים עד החלון בינואר, נתרכז במשחקים שיבואו”.

גל אראל (רדאד ג'בארה)

אושר דוידה גם דיבר בסיום: “אי אפשר להסביר כמה זה היה חשוב לנו כקבוצה וגם לי באופן אישי, מקווה שנצא לדרך חדשה. לא קל שלא נכנסים גולים ובישולים. היו משחקים ששיחקתי טוב, אני שמח שסוף סוף הכדור נכנס, נצטרך להביא את זה גם לליגה”.

על הלחץ לחזור לנצח: “זה שחרר המון לחץ, נקווה שיום שלישי נראה את זה. אין לנו זמן לשמוח. היום זה לא 3 נקודות, רק לעבור שלב. מקווה שזה יחזיר אותנו לדרך חדשה, ברור שאנחנו במאבק, חד משמעית”.

החוסר של הקהל: “מאוד היו חסרים. מקווה שהנושא הזה ייפתר. אנחנו צריכים אותם, בלי הקהל היום זה מעכיר קצת את האווירה. אני אופטימי כמו תמיד”.