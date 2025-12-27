יום שבת, 27.12.2025 שעה 20:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

משחק אמון: יש שחקנים שאפשר לבנות עליהם

אחרי 1:8 חריג בגביע המדינה מול אחי נצרת, פודקאסט מכבי חיפה מסכם: הניסויים שעשה ברק בכר, התחרות שנפתחה על ההרכב, גורה שמתקדם וחזיזה. האזינו

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

אין הפתעות בגביע המדינה. מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת וקיבלה את הכרטיס לשלב שמינית הגמר, כך שנותרו לה עוד ארבעה משחקים שבהם היא תנסה להשיג את המטרה - זכייה בגביע המדינה.

גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן מסכמים את הניצחון בפודקאסט: גם במפגש שהוא כמו משחק אימון אפשר לראות במי אפשר לתת אמון, הניסויים שעשה ברק בכר במשחק והתחרות שנפתחה על המקום בהרכב, הזרים שלא הרשימו גם במשחק קליל שכזה ובדרך החוצה בזמן שקנג’י גורה מתקדם לעומתם, דולב חזיזה בעמדת ה-10.

כל הנתונים על מדד היעילות של החלוצים עד כה, הצעירים שקיבלו הזדמנות ומתקדמים, למה אלעד אמיר עשוי להפוך לבלם העתיד של הקבוצה, העמדה של ינון פייגנזיכט, ומי מהמושאלים צריך לחזור מהפועל כפר סבא?

וגם, מבט קדימה: האם ברק בכר צריך לקבל חוזה לעונה נוספת? אחרי הביקורות על ליאור רפאלוב, האם הוא יתקן בחלון ההעברות בינואר עם רכש מדויק? האזינו לפודקאסט.

/* LAST / NEXT ROUNDs */