יום שבת, 27.12.2025 שעה 20:33
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

בן שימול, אצילי, חוגי וקאלו בהרכב בית"ר לגביע

בהיעדר שועה שמחוץ לסגל, השלישייה שפתחה בניצחון על מכבי חיפה ממשיכה נגד טבריה ב-20:30, גם הקשר שכבש. שרון, חדידה וקלטינס יעלו ב-11 של המארחת

עומר אצילי (אורן בן חקון)
עומר אצילי (אורן בן חקון)

המשחק שנועל את סיבוב ח’ בגביע המדינה. בית”ר ירושלים תצפין היום (שבת, 20:30) לנוף הגליל למפגש על טהרת ליגת העל מול עירוני טבריה. הקבוצה הלוהטת מהבירה רוצה להמשיך את המומנטום שלה גם במפעל המשני, כשמנגד המארחת מנסה לרשום עוד הפתעה.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדריי באצ'ו, סמביניה, עומר יצחק, יונתן טפר, דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, דניאל גולאני ופיטר מייקל.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, איילסון טבארש, עדי יונה, זיו בן שימול, דור מיכה, עומר אצילי, ג'ונבוסקו קאלו ודור חוגי.

החבורה של ברק יצחקי נמצאת בתקופה נפלאה. הירושלמים כבר לגמרי יכולים להצהיר שהם במרוץ האליפות, כשהניצחון הדרמטי על מכבי חיפה בסמי עופר צימק עבורם את הפער מב”ש בפסגה לשתי נקודות בלבד. הצהובים-שחורים לא הפסידו בכל ששת משחקיהם האחרונים והם רוצים להמשיך את הרצף הזה גם בגביע ולהצהיר שהם מכוונים העונה לכל התארים.

מן העבר השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהם חוללו את ההפתעה הכי גדולה העונה בליגה, כשרשמו 0:3 ענק על המוליכה הפועל ב”ש במחזור האחרון. הקבוצה של אלירן חודדה עדיין נמצאת במאבקי התחתית, והם רוצים להמשיך ולהפתיע, הפעם מול הקבוצה מהמקום השני בטבלה.

שתי הקבוצות נפגשו בתחילת החודש בדיוק באותו אצטדיון. אז בית”ר ירושלים לא התקשתה וסיימה עם 0:5 קליל על הטבריינים. ירדן שועה כבש שלושער נהדר במחצית הראשונה, כשדור חוגי ועדי יונה הוסיפו שערים שקבעו את תוצאת המשחק.

