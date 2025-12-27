הרצף הנהדר של מנצ’סטר סיטי המשיך גם היום (שבת), כשהסיטיזנס צלחו את ההתמודדות הקשה נגד נוטינגהאם פורסט, שהסתיים ב-1:2 תכול. עקב השגת שלוש הנקודות, פפ גווארדיולה וחניכיו רשמו ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות.

מי שנשם לרווחה היה המאמן הקטלוני, שאמר: “כל המשקל שהעליתי בחג המולד הורדתי היום. אני שוב בכושר. שיחקנו 18 משחקים, הפרמייר ליג הופכת לקשה יותר ויותר. ניצחון או הפסד היום לא היה אומר שזה נגמר, נותרו לנו המון משחקים”.

גם כובש השער הראשון, טיג’אני ריינדרס, התייחס לניצחון ולמאבק האליפות: “אנחנו במרדף ורוצים להמשיך, להלחיץ את ארסנל ולעשות את זה קשה ככל האפשר עבורם. אנחנו נמצאים במסלול חיובי.

טיג'אני ריינדרס (IMAGO)

על פפ: “הוא הופך את כולנו לשחקנים טובים יותר. אני כאן כבר ארבעה או חמישה חודשים ורואה את המשחק אחרת. זה עושה אותי שמח לשחק ככה, ואני רוצה ללמוד עוד. ריאן שרקי? הוא שחקן נפלא”.