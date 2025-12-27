יום שבת, 27.12.2025 שעה 22:02
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
41-32מרוקו1
22-22מאלי2
21-12זמביה3
12-02קומורו4
 בית 2 
61-32מצרים1
32-22דר' אפריקה2
13-22אנגולה3
13-22זימבבואה4
 בית 3 
31-31טוניסיה1
31-21ניגריה2
13-22טנזניה3
14-22אוגנדה4
 בית 4 
41-42סנגל1
41-22הרפ' הדמוקרטית קונגו2
31-12בנין3
04-02בוטסואנה4
 בית 5 
30-31אלג'יריה1
31-21בורקינה פאסו2
02-11גינאה המשוונית3
03-01סודאן4
 בית 6 
30-11חוף השנהב1
30-11קמרון2
01-01גאבון3
01-01מוזמביק4

איבדו נקודות: רק 1:1 לסנגל ומאנה מול ר.ד קונגו

אקס ליברפול אמנם כבש את השער הראשון שלו באליפות, אך זה לא הספיק לנבחרתו שסיימה רק בתיקו, כשבקאמבו כבש מנגד. בנין גברה 0:1 חשוב על בוטסואנה

ניקולאס ג'קסון (IMAGO)
ניקולאס ג'קסון (IMAGO)

עוד יום משחקים של אליפות אפריקה החל לו היום (שבת), סנגל של סאדיו מאנה סיימה רק ב-1:1 עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בנין לקחה 3 נקודות ראשונות מבחינתה בבית עם 0:1 נגד בוטסואנה, אוגנדה וטנזניה נפרדו ב-1:1.

סנגל – ר.ד קונגו 1:1

אחרי שניצחה 0:3 קליל במחזור הפתיחה, אחת הפייבוריטיות הברורות באליפות התקשתה היום מעט יותר, כשנאלצה לחזור עם נקודה אחת בלבד. סדריק בקאמבו העלה את ר.ד קונגו ליתרון מפתיע בדקה ה-61, סאדיו מאנה כבש את שערו הראשון בטורניר בדקה ה-69 וקבע חלוקת נקודות.

בנין – בוטסואנה 0:1

במשחק המוקדם שהתרחש בבית ד’, שתי הקבוצות הגיעו לאחר שהפסידו במחזור הפתיחה של הטורניר ורצו להשיג 3 נקודות ראשונות. מי שעשתה זאת בסופו של דבר היא בנין, הודות לשער של יוהאן רוש בדקה ה-28. בוטסואנה נשארת הקבוצה היחידה בבית שלא השיגה נקודות עד כה.

אוגנדה – טנזניה 1:1

במשחק שפתח את המחזור השני בבית ג’, נבחרת כוכבי טאיפה עלתה ליתרון מפנדל מדויק בדקה ה-59. אוצ’ה איקפיזו כבש את שער השוויון של העגורים בדקה ה-80. בדקה ה-90+1 החבורה של פול פוט קיבלה הזדמנות להשלים מהפך, אך אלן אוקלו החמיץ מהנקודה הלבנה, מה שקבע חלוקת נקודות.  

/* LAST / NEXT ROUNDs */