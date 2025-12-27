איבדו נקודות: רק 1:1 לסנגל ומאנה מול ר.ד קונגו

עוד יום משחקים של אליפות אפריקה החל לו היום (שבת), סנגל של סאדיו מאנה סיימה רק ב-1:1 עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בנין לקחה 3 נקודות ראשונות מבחינתה בבית עם 0:1 נגד בוטסואנה, אוגנדה וטנזניה נפרדו ב-1:1.

סנגל – ר.ד קונגו 1:1

אחרי שניצחה 0:3 קליל במחזור הפתיחה, אחת הפייבוריטיות הברורות באליפות התקשתה היום מעט יותר, כשנאלצה לחזור עם נקודה אחת בלבד. סדריק בקאמבו העלה את ר.ד קונגו ליתרון מפתיע בדקה ה-61, סאדיו מאנה כבש את שערו הראשון בטורניר בדקה ה-69 וקבע חלוקת נקודות.

בנין – בוטסואנה 0:1

במשחק המוקדם שהתרחש בבית ד’, שתי הקבוצות הגיעו לאחר שהפסידו במחזור הפתיחה של הטורניר ורצו להשיג 3 נקודות ראשונות. מי שעשתה זאת בסופו של דבר היא בנין, הודות לשער של יוהאן רוש בדקה ה-28. בוטסואנה נשארת הקבוצה היחידה בבית שלא השיגה נקודות עד כה.

אוגנדה – טנזניה 1:1

במשחק שפתח את המחזור השני בבית ג’, נבחרת כוכבי טאיפה עלתה ליתרון מפנדל מדויק בדקה ה-59. אוצ’ה איקפיזו כבש את שער השוויון של העגורים בדקה ה-80. בדקה ה-90+1 החבורה של פול פוט קיבלה הזדמנות להשלים מהפך, אך אלן אוקלו החמיץ מהנקודה הלבנה, מה שקבע חלוקת נקודות.