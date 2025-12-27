יום שבת, 27.12.2025 שעה 18:28
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
3010-1716רומא4
2915-2116יובנטוס5
2712-2216קומו6
2513-2315בולוניה7
2311-1716לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2120-2116ססואולו10
2118-1816קרמונזה11
2127-1716אודינזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1424-1616גנואה17
1222-1315ורונה18
1122-1216פיזה19
928-1717פיורנטינה20

דופק לריאל בדלת: ניקו פאס הבריק ב-0:3 של קומו

אחד מכוכבי העונה באיטליה כבש ובישל בחגיגה על לצ'ה והדרך חזרה לבלאנקוס נראית סלולה. פיורנטינה חזרה להפסיד עם 1:0 בפארמה, 1:2 לקליארי בטורינו

|
שחקני קומו חוגגים עם ניקו פאס (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים עם ניקו פאס (IMAGO)

בזמן שיש כמה ליגות שלא משחקות בחג המולד, יש כאלו שממשיכות בכל הכוח. המחזור ה-17 בליגה האיטלקית נמשך היום (שבת), כשבמוקד קומו חגגה על לצ’ה, ובנוסף פיורנטינה חזרה לקרקע עם 1:0 נגד פארמה וקליארי ניצחה 1:2 את טורינו. בהמשך, אודינזה תארח את לאציו (19:00, שידור חי בערוץ ONE2 ויובנטוס תתארח אצל פיזה (21:45, שידור חי בערוץ ONE2).

לצ’ה – קומו 3:0

מי תעצור את ניקו פאס העונה? הכוכב אולי הכי גדול של הסרייה א’ המשיך בכושר האדיר שלו כשעלה לשישה שערים ושישה בישולים, כשרשם אחד כזה ואחד כזה בחגיגה הגדולה בדרך שלו לחזור לריאל מדריד מהדלת הראשית, לפי כל הדיווחים. ג’אקוב ראמון, עוד אקס של הבלאנקוס, כבש את השני ואנסטאסיוס דוביקאס חתם, כשאוסביו די פרנצ’סקו קיבל אדום אצל המפסידה בדקה ה-24. האורחת לפחות זמנית במקום השישי וחזרה לנצח אחרי שני הפסדים, לצ’ה בצרות כששבה להפסיד והיא עלולה לסיים את המחזור רק נקודה אחת מעל הקו האדום.

פארמה – פיורנטינה 0:1

אם מישהו חשב שהוויולה יחזרו למסלול אחרי שרשמו ניצחון בכורה העונה ועוד עם חמישייה מדהימה, אז רצונות לחוד ומציאות לחוד. הסגולים שבו להפסיד ופספסו הזדמנות לטפס לפחות זמנית מעל הקו האדום, עם ההפסד העשירי העונה. פארמה מבחינתה רשמה שלוש נקודות חשובות מאוד וברחה מספר נקודות למעלה בתוך חוף המבטחים, כאשר אוליבר סורנסן הכריע את ההתמודדות בדקה ה-48.

פארמה מנצחת את פיורנטינה שמסתבכת

טורינו – קליארי 2:1

לאורחת זה היה חשוב הרבה יותר כשהיא התחילה את המחזור בחלק התחתון וכעת היא עם 18 נקודות, רק שתיים מתחת ליריבה שלה במשחק שמקום אחד מעליה, במקום ה-13. המארחת רשמה הפסד דווקא אחרי שני ניצחונות רצופים, כאשר קליארי אספה שלוש נקודות אחרי שגם סיימה בתיקו מאכזב נגד פיזה במחזור האחרון. ניקולה ולאסיץ’ כבש ראשון, אבל מתיאו פראטי וסמיח קיליקסוי השלימו את המהפך והבטיחו שלוש נקודות כבר בדקה ה-66.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
