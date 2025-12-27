מרציאנו יפתח בין הקורות בב"ש, אלמוג בהתקפה

הפועל באר שבע תארח ב-20:00 את מ.כ שדרות מליגה ב’, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה והיא תקווה להימנע מתקלות בדרך ולהפעיל לשמינית הגמר. מוליכת ליגת העל רוצה להתאושש מההפסד הכואב לעירוני טבריה במחזור הקודם, כשהאורחת תקווה לחולל את אחת הסנסציות הגדולות שראינו בגביע.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, רועי לוי, מיגל ויטור, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, שי אליאס, מוחמד כנעאן, איתי חזות, זאהי אחמד, אילון אלמוג ואלון תורג’מן.

הרכב מ.כ שדרות: ליאור חידריאן, גל אביב, דניאל איבגי, חיים אוחנה, יחזקל מזרחי, ירין הלל, ישראל דמקה, כרמל יונה, ליאל זגורי, עמיר אבלס ותומר לוי.

הקבוצה מבירת הנגב מגיעה, כאמור, אחרי 3:0 לא נעים מול טבריה, כשזה היה למעשה המשחק הראשון שלה ללא כוכבה קינגס קנגאווה שעזב לאליפות אפריקה וייעדר מהמשחקים הקרובים. בבאר שבע יודעים שלמרות שמדובר בקבוצה מליגה ב’, בגביע הכל יכול לקרות והם מקווים להימנע מבעיות מיותרות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה שמוליכה את ליגה ב’ דרום ב’ רוצה להפתיע את מוליכת ליגת העל כשהם יודעים שאין להם מה להפסיד פה, רק להרוויח. במחזור האחרון בליגה, שדרות דרסה 0:5 את מכבי שעריים כשהיא שומרת על פער של שלוש נקודות מהמקום השני.