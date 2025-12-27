יום שבת, 27.12.2025 שעה 18:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

מפתיע: אלי רבי מונה למאמנה של אליצור נתניה

אחרי סיום דרכו של ליקויאניס, נועלת הטבלה הכריזה על המאמן השלישי שלה בדמות מי שמוכר בעיקר מכדורסל הנשים. המנכל"ית לימור מזרחי: "האדם הנכון"

|
אלי רבי (לילך וויס-רוזנברג)
אלי רבי (לילך וויס-רוזנברג)

אליצור נתניה נמצאת בעונה לא קלה בכלל. אחרי שקיבלה בהפתעה את ההודעה שהיא בליגה הבכירה בקיץ, נראה שחוסר הזמן עשה את שלו וכבר שני מאמנים הוחלפו. עידן אבשלום פינה את מקומו ואריס ליקויאניס מונה, רק שגם היווני סיים את דרכו מוקדם מהצפוי והיום (שבת) מונה המאמן השלישי והחדש.

הקבוצה מהשרון בחרה בשם מפתיע שיוביל אותה קדימה, כאשר הודיעה באופן רשמי על מינויו של אלי רבי למאמן הקבוצה: “ברוך הבא, אלי רבי. אנחנו שמחים לבשר על מינויו של אלי רבי למאמן הראשי החדש של אליצור נתניה. אלי מגיע עם ניסיון עשיר ומשמעותי, בעיקר מעולם כדורסל הנשים שם זכה ב-5 אליפויות ו-3 גביעים, כולל שתי קדנציות כמאמן נבחרת ישראל איתה העפיל 3 פעמים ברציפות לגמר אליפות אירופה”.

מנכ״לית המועדון, לימור מזרחי, אמרה לאחר המינוי: “בחנו את כל האופציות הקיימות בשוק הישראלי, והבחירה באלי הייתה מתוך אמונה שהוא האדם הנכון לשינוי. אלי מגיע רעב, חיובי, ובסיטואציה הנוכחית של הקבוצה אנחנו צריכים מאמן שיעשה הכול כדי להצליח ולהוביל את אליצור נתניה למקום הטוב ביותר”.

אלי יעביר את האימון הראשון ויתחיל בהכנות לקראת משחק הבית ביום שני הקרוב מול בני הרצליה, בארנה. נתניה נמצאת במצב רע כשהיא נועלת את הטבלה אחרי 11 משחקים, עם ניצחון אחד בלבד לצד עשרה הפסדים. האם אלי רבי יוציא אותה מהבוץ אל דרך חדשה?

