"הגביע זו המטרה שלנו, רוצים ללכת עד הסוף"

מכבי חיפה התקדמה בסערה לעבר שמינית גמר גביע המדינה, עם חגיגה חסרת רחמים היום (שבת) בדמות 1:8 על מכבי אחי נצרת. החיפאים לא עשו הנחות ליריבה מליגה א’ וכבשו שישה שערים מתוך השמונה כבר במהלך המחצית הראשונה של המשחק.

בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח ברק בכר: “לא הייתה לי שמינייה בקריירה, אבל זה לא העניין. הכי חשוב שבאנו כמו שצריך, השחקנים הבינו שאין מקום לטעויות וזה לא כל לשחק בתנאים לא פשוטים עם גשם ורוחות. זה מאוד מעודד אותי להמשך, כל משחק אתה מרוויח שחקנים בטח כשהם כובשים ומבשלים. אתה מרוויח באופן כללי הרבה דברים כקבוצה. אני גם ראיתי שחקנים הרבה יותר מחויבים, זה ליגה א’ אבל שום דבר מבחינתי לא מובן מאליו.

שחקני הנוער? תמיד כיף לשתף שחקנים שמספיק טובים לשחק, וזה משחק חשוב ולא זלזלנו. עלה בלם שמשחק בקבוצת הנוער ועשה משחק טוב, אני שמח בשבילו וזה מבורך. כיוף שוער הגביע? אני לא יודע, ראינו לנכון שמגיע לו לפתוח כי במשחק שהוא שיחק השנה הוא היה מצוין וזה לא פשוט. אני גם מציין אותו בפני כל הקבוצה על ההתנהלות שלו, לרדת ככה לספסל ועדיין להיות מאה אחוז בקבוצה – זה משהו שאנחנו רואים”.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

על סילבה קאני הוסיף המאמן: “אנחנו ממהרים תמיד לשפוט שחקנים על משחק אחד או שניים או על תקופה קצרה, יש שחקנים שצריכים זמן. יש לו יכולות טובות ואנחנו רואים את זה באימונים, אני שמח שהוא מתחיל לממש את הפוטנציאל שלו והוא גם יצטרך להוכיח את עצמו”.

“הגביע זו המטרה כן, אנחנו רוצים ללכת עד הסוף. הסיבוב הבא? אני לא נביא, מה שיהיה יהיה. קודם כל יש לנו את המשחק באשדוד, אחד המשחקים היותר קשים שיש”, סיכם בכר.

עלא סאיג, המאמן המפסיד: “זה לא קל לקבל שמינייה מול הקהל שלנו שהגיע לתמוך, אך אין לנו מה לבכות עכשיו. המטרה שלנו היא לעלות ליגה ואני מקווה שזה לא ישפיע עלינו. היה נכון לפתוח בהרכב יותר הגנתי? יש פערי כוחות, אבל זה קל לדבר. השחקנים שלי הביאו אותי למעמד הזה ובסיבוב הקודם גם ניצחנו את מודיעין. האמנתי שבעילוט גם אם תסתגר למכבי חיפה יש את האיכות בסוף לתת את הגול, חשבתי שאם נלחץ קצת גבוה ונשחק את הכדורגל שלנו יהיה יותר טוב. קיבלו גולים קלים, אבל צריך מפה להמשיך קדימה.

עלא סאיג (עמרי שטיין)

“היכולת של מכבי חיפה לא הפתיעה אותי, אבל לא ציפיתי שנקבל שערים ככה בקלות. נגד יריבות כאלה אתה משלם במזומן. מצב השוער שלי? אני מקווה שאין לו משהו רציני, הפיזיותרפיסט חושב שאולי יש לו קרע במפשעה. נחכה לראות מה המצב שלו”, הוסיף סאיג.

חמזה מוואסי, כובש השער היחיד לאחי נצרת: “כולם יודעים מה פערי הרמות בנינו לבין מכבי חיפה, זו קבוצת פאר. ספגנו על ההתחלה וזה שבר את הכל, שמח שהבקעתי. פחדנו במחצית? זה לא נעים לכל שחקן כדורגל לספוג שמינייה או מעבר, אבל דיברנו על זה בהפסקה ואמרנו שזה כבר מאחורינו ושנעלה למחצית השנייה וננסה לצאת בכמה שפחות גרוע. היה לנו כבוד לשחק נגד קבוצת ענק כזו בכדורגל הישראלי.

גדלתי על מכבי חיפה, אני אוהד את המועדון הזה, אז ברור שאתה מתרגש. לצערנו נגמר לא טוב, רצינו להפריע קצת, אבל הלוואי שימשיכו עד הסוף ושיזכו בגביע אמן. באופן אישי, אני מאמין בדרך שאני עושה ואני מקווה שאגיע גם לרמות הגבוהות”.