ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מהגדולים שראינו: ההיסטוריה ב-1:8 של חיפה

הקבוצה של ברק בכר הביסה את אחי נצרת עם תוצאה יוצאת דופן: הניצחון השלישי הכי גדול בתולדות המועדון והחמישי הכי גבוה בהיסטוריה של גביע המדינה

|
דולב חזיזה וקנג'י גורה מאושרים (עמרי שטיין)
דולב חזיזה וקנג'י גורה מאושרים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נכנסה לסיבוב ח’ בגביע המדינה ועשתה זו בהילוך שישי וללא רחמים, כשגברה היום (שבת) בתוצאה היסטורית על מכבי אחי נצרת עם 1:8 יוצא דופן.

ההפרש החריג הזה לא נראה כל יום, והיווה תוצאה היסטורית גם בתולדות מכבי חיפה וגם בהיסטוריה של גביע המדינה, כשהוא נכנס במקומות גבוהים במשחקים הגדולים שהיו.

בתולדות מכבי חיפה היו רק שני ניצחונות גדולים מזה: ה-0:10 המפורסם מול מכבי תל אביב מעונת 1987/88 כמובן במקום הראשון, ובמקום השני ה-0:8 מעונת 2013/14 מול חזאר לנקאראן במוקדמות הליגה האירופית.

בהיסטוריה של גביע המדינה היו ארבע תוצאות בהפרש יותר גבוה: במקום הראשון הפסד של הירוקים לבית”ר ת”א, 12:1 בשנת 1942. במקום השני 0:10 של נוף הגלילי מול צפרירים חולון מ-2012. את המקום השלישי חולקות מכבי פ”ת מ-2014 עם 0:8 מול מעלות תרשיחא ומכבי הרצליה עם תוצאה זהה מול הפועל טייבה ב-1999.

