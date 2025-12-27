מהגדולים שראינו: ההיסטוריה ב-1:8 של חיפה

מכבי חיפה נכנסה לסיבוב ח’ בגביע המדינה ועשתה זו בהילוך שישי וללא רחמים, כשגברה היום (שבת) בתוצאה היסטורית על מכבי אחי נצרת עם 1:8 יוצא דופן.

ההפרש החריג הזה לא נראה כל יום, והיווה תוצאה היסטורית גם בתולדות מכבי חיפה וגם בהיסטוריה של גביע המדינה, כשהוא נכנס במקומות גבוהים במשחקים הגדולים שהיו.

בתולדות מכבי חיפה היו רק שני ניצחונות גדולים מזה: ה-0:10 המפורסם מול מכבי תל אביב מעונת 1987/88 כמובן במקום הראשון, ובמקום השני ה-0:8 מעונת 2013/14 מול חזאר לנקאראן במוקדמות הליגה האירופית.

בהיסטוריה של גביע המדינה היו ארבע תוצאות בהפרש יותר גבוה: במקום הראשון הפסד של הירוקים לבית”ר ת”א, 12:1 בשנת 1942. במקום השני 0:10 של נוף הגלילי מול צפרירים חולון מ-2012. את המקום השלישי חולקות מכבי פ”ת מ-2014 עם 0:8 מול מעלות תרשיחא ומכבי הרצליה עם תוצאה זהה מול הפועל טייבה ב-1999.