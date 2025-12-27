יום שבת, 27.12.2025 שעה 17:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4017-4318מנצ'סטר סיטי1
3910-3117ארסנל2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2928-3218מנצ'סטר יונייטד5
2925-2817ליברפול6
2717-1917סנדרלנד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2323-2318ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

והיא בשלה: מנצ'סטר סיטי גברה 1:2 על פורסט

הרצף הנהדר של הסיטיזנס המשיך עם ניצחון שמיני ברצף במשחק לא פשוט. ריינדרס כבש ראשון, הא'צינסון איזן, ושרקי שבישל לפני כן הוסיף שער בדקה ה-84

|
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) כשבמשחק המוקדם מנצ’סטר סיטי המשיכה בכושר הנפלא שלה עם 1:2 מול נוטינגהאם פורסט שהיווה ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות.

הפעם זה לא היה פשוט. לאחר מחצית מאופסת, טיג’אני ריינרס כבש מבישול של ראיין שרקי בדקה ה-48, אך כבר בדקה ה-54 אומרי האצ’ינסון איזן בבעיטה חזקה מהרחבה.

מנצ’סטר סיטי התקשתה, ולבסוף מצאה את הפרצה כשיושקו גבארדיול הוריד לשרקי, שמקצה הרחבה שלח בעיטה שטוחה ומדויקת אל הרשת ועם שער ובישול העניק לקבוצתו 1:2 חשוב בסיום.

זה היה הניצחון השמיני ברצף בכללי, ושישי ברצף במסגרת הליגה, כשמנצ’סטר סיטי שהחלה את המחזור במקום השני נמצאת חזק במאבק האליפות עם 40 נקודות. מנגד, פורסט תסיים עוד מחזור במקום ה-17 בטבלה ונמצאת בסכנת ירידה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */