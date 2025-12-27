פרץ וסיסוקו בהרכב מכבי ת"א מול הפועל חיפה

מכבי תל אביב תנסה לצאת לדרך חדשה ולחזור לנצח כשתארח ב-17:30 את הפועל חיפה בבלומפילד, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה. שתי הקבוצות נאלצות לפגוש אחת את השנייה כבר בשלב מוקדם, ושתיהן יחפשו נחמה מהעונה המטלטלת שעוברת עליהן, במפעל המשני.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, רז שלמה, איתי בן חמו, רוי רביבו, טייריס אסאנטה, דור פרץ, איסוף סיסוקו, עידו שחר, הליו וארלה, אושר דוידה וסייד אבו פרחי.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, אורן ביטון, ג’ורג’ דיבה, תמיר ארבל, דור מלול, יונתן פרבר, נאור סבג, יעד גונן, רג’יס אנדו, ג’ייבון איסט ורותם חטואל.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא מצליחה להתרומם בתקופה האחרונה, כשמתוך 17 משחקים בחודשיים וחצי האחרונים, הצהובים ניצחו רק שלושה מהם, נתון מאוד מדאיג עבורם. מכבי ת”א סיימה ב-1:1 מאכזב מול מכבי נתניה במחזור הקודם בליגה, כשעלי קמארה ספג צהוב שני במחצית הראשונה והשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים, במה שגורם לו להיעדר גם מההתמודדות מול הפועל חיפה.

מהצד השני, הקבוצה של גל אראל הצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים בליגה, עם 0:2 על עירוני טבריה ו-0:1 מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. אגב, שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה, ממש לפני שלושה שבועות. באותו משחק מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משערים של סייד אבו פרחי ודור פרץ, כשג’בון איסט רק צימק. גם בהתמודדות הזו הצהובים נאלצו לשחק ב-10 שחקנים לאחר שעידו שחר ראה כרטיס אדום ישיר בדקה ה-54.