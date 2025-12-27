יום שבת, 27.12.2025 שעה 16:59
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

פרץ וסיסוקו בהרכב מכבי ת"א מול הפועל חיפה

בעיצומו של משבר, הצהובים יארחו את הצפוניים ב-17:30 בסיבוב ח' של גביע המדינה. מליקה בשער, גם בן חמו ב-11 של לאזטיץ'. חטואל ואיסט יפתחו מנגד

דור פרץ (שחר גרוס)
מכבי תל אביב תנסה לצאת לדרך חדשה ולחזור לנצח כשתארח ב-17:30 את הפועל חיפה בבלומפילד, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה. שתי הקבוצות נאלצות לפגוש אחת את השנייה כבר בשלב מוקדם, ושתיהן יחפשו נחמה מהעונה המטלטלת שעוברת עליהן, במפעל המשני.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, רז שלמה, איתי בן חמו, רוי רביבו, טייריס אסאנטה, דור פרץ, איסוף סיסוקו, עידו שחר, הליו וארלה, אושר דוידה וסייד אבו פרחי.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, אורן ביטון, ג’ורג’ דיבה, תמיר ארבל, דור מלול, יונתן פרבר, נאור סבג, יעד גונן, רג’יס אנדו, ג’ייבון איסט ורותם חטואל.

החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא מצליחה להתרומם בתקופה האחרונה, כשמתוך 17 משחקים בחודשיים וחצי האחרונים, הצהובים ניצחו רק שלושה מהם, נתון מאוד מדאיג עבורם. מכבי ת”א סיימה ב-1:1 מאכזב מול מכבי נתניה במחזור הקודם בליגה, כשעלי קמארה ספג צהוב שני במחצית הראשונה והשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים, במה שגורם לו להיעדר גם מההתמודדות מול הפועל חיפה.

מהצד השני, הקבוצה של גל אראל הצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים בליגה, עם 0:2 על עירוני טבריה ו-0:1 מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. אגב, שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה, ממש לפני שלושה שבועות. באותו משחק מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משערים של סייד אבו פרחי ודור פרץ, כשג’בון איסט רק צימק. גם בהתמודדות הזו הצהובים נאלצו לשחק ב-10 שחקנים לאחר שעידו שחר ראה כרטיס אדום ישיר בדקה ה-54.

