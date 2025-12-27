בשביל רכש: צ'לסי מנסה להיפטר מסטרלינג

חלון ההעברות של ינואר מעבר לפינה ובצ’לסי כבר עוקבים אחר מספר שמות של שחקנים צעירים לקראת חיזוק עתידי של הסגל. עם זאת, במועדון מסטמפורד ברידג’ מבהירים: העדיפות הברורה היא קודם כול לשחרר שחקנים.

על פי דיווח של ה’את’לטיק’, צ’לסי מעוניינת להיפרד כבר כעת משלושה שחקנים: הקיצונים האנגלים ראחים סטרלינג (31) וטייריק ג’ורג’ (19), והבלם הצרפתי אקסל דיסאסי (27). רק לאחר מימוש מכירות או השאלות, תבחן הנהלת המועדון אפשרויות לצירוף שחקנים חדשים.

צ’לסי שילמה 56.2 מיליון אירו עבור סטרלינג בקיץ 2022, כאשר רכשה אותו ממנצ’סטר סיטי – במה שהפך להחתמה הגדולה הראשונה של עידן טוד בוהלי כבעלים. סטרלינג, שחתום על חוזה עד 2027, הוא השחקן המשתכר הגבוה ביותר בסגל עם שכר של כ-373 אלף אירו לשבוע.

ראחים סטרלינג (רויטרס)

אלא שבפועל, תרומתו של סטרלינג לקבוצה הייתה לא יציבה, והוא מעולם לא הצליח לעמוד בציפיות הגבוהות שליוו את הגעתו ללונדון. בעונת 2024/25 שיחק בהשאלה בארסנל, ולאחר שלא נמצא עבורו יעד בקיץ האחרון – הוצא מהסגל.

ההעונה סטרלינג טרם שיחק ולו משחק אחד, ובצ’לסי מחפשים פתרון שיאפשר להוריד את שכרו מהתקציב. אחת האפשרויות שנבחנות היא מעבר לליגה הסעודית, שם עשוי סטרלינג למצוא יעד חדש ולהחיות את הקריירה.

בצ’לסי מבינים כי ללא צמצום משמעותי של הסגל והוצאות השכר, יהיה קשה לבצע רכש נוסף – ולכן ינואר צפוי להיות בראש ובראשונה חלון של פרידות, לפני שיגיעו החיזוקים.

עם זאת, במועדון כבר עוקבים אחר שני כישרונות מהליגה הצרפתית: הבלם ז’רמי ז’אקה בן ה-20 מראן, והחלוץ דז’יליאן אנגסאן בן ה-17 מסנט אטיין. השניים מסומנים כשחקנים בעלי פוטנציאל גבוה לעתיד, אך אינם מהווים בשלב זה יעד מיידי לעסקה.