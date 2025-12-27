יום שבת, 27.12.2025 שעה 16:58
ליגת העל לנוער 25-26
3113-2614הפועל ת"א1
3012-3114מכבי חיפה2
2925-4415מכבי נתניה3
2721-3015מכבי פ"ת4
2614-2914מכבי ת"א5
2526-3215הפועל פ"ת6
2524-2514בית"ר ירושלים7
2417-2314הפועל ב"ש8
2315-2015בני יהודה9
2120-2214מ.ס. אשדוד10
1820-2414הפועל כפ"ס11
1829-1914עירוני ק"ש12
1624-2613הפועל רעננה13
1229-1614הפועל ראשל"צ14
1134-1314מכבי הרצליה15
1039-2815הפועל רמה"ש16
1036-1515הפועל חיפה17
443-1815הפועל עכו18

לפנתיאון: עכו חזרה מ-5:2 ל-5:7 על רמת השרון

משחק בלתי נשכח בליגת העל לנוער: נועלת הטבלה כבר פיגרה בהפרש של שלושה שערים, אך סיפקה מהפך משוגע בתוך 11 דקות בדרך לניצחון ליגה ראשון העונה

|
שחקני הנוער של הפועל עכו בטירוף (באדיבות המועדון)
שחקני הנוער של הפועל עכו בטירוף (באדיבות המועדון)

בלתי נשכח. משחק התחתית בין הפועל עכו לעירוני רמת השרון לא היה אמור להיות במוקד המחזור של ליגת העל לנוער, אך בתום משחק מהמשוגעים שהיו הוא ייזכר גם בעתיד עם ניצחון 5:7 של עכו.

הטירוף של המשחק הזה לא מתבטא רק בתוצאת הסיום, אלא גם בדרך אליה. זאב רני (18’) העניק יתרון למארחת מהשרון, יונתן בן שמעון (22’) ועצמי של ליאור אבן טוב (24’) הפכו, אך אז רמה”ש השתלטה על המשחק: סאני אבדולסאלם (36’) השווה, עידו חיות (45’) הפך וזאב רני הוסיף שני שערים בדקה 60 ו-67 בדרך לשלושער ויתרון 2:5 גדול.

ברוב המקרים תוצאה כזו תהיה סוף המשחק, אך לא הפעם. הפועל עכו שהחזיקה בנקודה בודדת לאחר 14 מחזורים לא התכוונה לוותר הפעם, כשאיתי אלוש עם צמד בדקות 73 ו-75 הוריד את ההפרש לשער בלבד. דקה נוספת חלפה ועמנואל סולומון (76’) כבר איזן, ובדקה ה-84 גם הוא השלים צמד בדרך למהפך משוגע ב-11 דקות. בתוספת הזמן איתי אלוש (90+7’) השלים שלושער וחתם את ההתמודדות עם 5:7 מדהים להפועל עכו.

הקבוצה הצפונית למעשה השיגה ניצחון ראשון העונה במחזור ה-15, ואיזה ניצחון זה היה. היא עדיין עמוק בתחתית עם 4 נקודות, בהפרש של 6 נקודות מיריבתם מהשרון שנמצאת במקום ה-16 עם 10 נקודות.

