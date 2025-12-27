לפנתיאון: עכו חזרה מ-5:2 ל-5:7 על רמת השרון

בלתי נשכח. משחק התחתית בין הפועל עכו לעירוני רמת השרון לא היה אמור להיות במוקד המחזור של ליגת העל לנוער, אך בתום משחק מהמשוגעים שהיו הוא ייזכר גם בעתיד עם ניצחון 5:7 של עכו.

הטירוף של המשחק הזה לא מתבטא רק בתוצאת הסיום, אלא גם בדרך אליה. זאב רני (18’) העניק יתרון למארחת מהשרון, יונתן בן שמעון (22’) ועצמי של ליאור אבן טוב (24’) הפכו, אך אז רמה”ש השתלטה על המשחק: סאני אבדולסאלם (36’) השווה, עידו חיות (45’) הפך וזאב רני הוסיף שני שערים בדקה 60 ו-67 בדרך לשלושער ויתרון 2:5 גדול.

ברוב המקרים תוצאה כזו תהיה סוף המשחק, אך לא הפעם. הפועל עכו שהחזיקה בנקודה בודדת לאחר 14 מחזורים לא התכוונה לוותר הפעם, כשאיתי אלוש עם צמד בדקות 73 ו-75 הוריד את ההפרש לשער בלבד. דקה נוספת חלפה ועמנואל סולומון (76’) כבר איזן, ובדקה ה-84 גם הוא השלים צמד בדרך למהפך משוגע ב-11 דקות. בתוספת הזמן איתי אלוש (90+7’) השלים שלושער וחתם את ההתמודדות עם 5:7 מדהים להפועל עכו.

הקבוצה הצפונית למעשה השיגה ניצחון ראשון העונה במחזור ה-15, ואיזה ניצחון זה היה. היא עדיין עמוק בתחתית עם 4 נקודות, בהפרש של 6 נקודות מיריבתם מהשרון שנמצאת במקום ה-16 עם 10 נקודות.