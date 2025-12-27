יום שבת, 27.12.2025 שעה 15:24
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

הפועל רעננה שלחה תלונה ליו"ר איגוד השופטים

המועדון פנה במכתב בעקבות "אירועי שיפוט חריגים בשני משחקיה האחרונים, שקבעו את גורלם של המשחקים". במועדון ביקשו בחינה מחודשת של שיבוץ השופטים

|
שחקני הפועל רעננה (שחר גרוס)
שחקני הפועל רעננה (שחר גרוס)

זו כבר תקופה של מספר שבועות שקיים כעס מצד הפועל רעננה על תצוגות השיפוט במשחקי הקבוצה, כאשר ל-ONE נודע כי הבוקר (שבת) עשו במועדון מעשה ושלחו מכתב בנושא ליו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר.

במכתב ביקשו במועדון בחינה מחודשת של שיבוץ השופטים למשחקי הקבוצה, כאשר ברעננה ציינו את הפנדלים שנשרקו לחובת הקבוצה, אשר בחלק מהם השופטים הודו כי בדיעבד מדובר בטעות קריטית וכמו כן אדום ברור שלא נשרק לחובת היריבה על כניסה באיהב אבו אלשיך.

"אנו פונים אליכם בעקבות אירועי שיפוט חריגים בשני משחקיה האחרונים של קבוצת הפועל רעננה, אשר במסגרתם נשרקו פנדלים על עבירות שלא היו ולא נבראו. יודגש כי באחד מהמקרים אף ציין השופט עצמו לאחר המשחק כי מדובר היה בטעות שיפוט קריטית", נכתב ע"י המועדון.

גיורא ענבר (ראובן שוורץ)גיורא ענבר (ראובן שוורץ)

"טעויות אלו השפיעו באופן ישיר ומהותי על תוצאות המשחקים וקבעו בפועל את גורלם. אנו מכבדים את עבודת השופטים ואת מורכבות תפקידם, אך יחד עם זאת סבורים כי רצף טעויות מסוג זה מחייב התייחסות ובחינה מחודשת של אופן שיבוץ השופטים למשחקי הקבוצה", הוסיפו.

המכתב נחתם בכך: "לפיכך, נבקש את התחשבותכם ואת סיועכם בשיבוץ שופטים מנוסים מליגה גבוהה למשחקי הפועל רעננה, על מנת לצמצם ככל הניתן הישנות של טעויות שיפוט משמעותיות ולהבטיח ניהול מקצועי והוגן של המשחקים".

/* LAST / NEXT ROUNDs */