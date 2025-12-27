הפועל רעננה שלחה תלונה ליו"ר איגוד השופטים

זו כבר תקופה של מספר שבועות שקיים כעס מצד הפועל רעננה על תצוגות השיפוט במשחקי הקבוצה, כאשר ל-ONE נודע כי הבוקר (שבת) עשו במועדון מעשה ושלחו מכתב בנושא ליו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר.

במכתב ביקשו במועדון בחינה מחודשת של שיבוץ השופטים למשחקי הקבוצה, כאשר ברעננה ציינו את הפנדלים שנשרקו לחובת הקבוצה, אשר בחלק מהם השופטים הודו כי בדיעבד מדובר בטעות קריטית וכמו כן אדום ברור שלא נשרק לחובת היריבה על כניסה באיהב אבו אלשיך.

"אנו פונים אליכם בעקבות אירועי שיפוט חריגים בשני משחקיה האחרונים של קבוצת הפועל רעננה, אשר במסגרתם נשרקו פנדלים על עבירות שלא היו ולא נבראו. יודגש כי באחד מהמקרים אף ציין השופט עצמו לאחר המשחק כי מדובר היה בטעות שיפוט קריטית", נכתב ע"י המועדון.

גיורא ענבר (ראובן שוורץ)

"טעויות אלו השפיעו באופן ישיר ומהותי על תוצאות המשחקים וקבעו בפועל את גורלם. אנו מכבדים את עבודת השופטים ואת מורכבות תפקידם, אך יחד עם זאת סבורים כי רצף טעויות מסוג זה מחייב התייחסות ובחינה מחודשת של אופן שיבוץ השופטים למשחקי הקבוצה", הוסיפו.

המכתב נחתם בכך: "לפיכך, נבקש את התחשבותכם ואת סיועכם בשיבוץ שופטים מנוסים מליגה גבוהה למשחקי הפועל רעננה, על מנת לצמצם ככל הניתן הישנות של טעויות שיפוט משמעותיות ולהבטיח ניהול מקצועי והוגן של המשחקים".