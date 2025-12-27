בדקה האחרונה: 1:1 בין מכבי פ"ת למכבי ת"א

בצל השיח סביב סוף שבוע סוער וגשום, יצא היום (שבת) לדרך המחזור ה-16 בליגת נערים ב’ - על, המחזור השני לפני סיום הסיבוב הראשון בליגה הבכירה של שנתון 2010. ארבעה משחקים נערכו כבר היום, כאשר במוקד עמד מפגש היוקרה הקבוע בין מכבי פתח תקווה למכבי תל אביב, שהסתיים ב-1:1 והשאיר את השתיים בשוויון נקודות בצמרת.

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב 1:1

המגרש הסינתטי בפתח תקווה אירח את שתי הקבוצות שחולקות את המקום השני בטבלה וחולמות להדיח את מכבי חיפה מהפסגה. מכבי תל אביב הגיעה להתמודדות עם 11 ניצחונות, תיקו אחד ושלושה הפסדים – מאזן זהה לזה של מכבי פתח תקווה – ועם יחס שערים של 15:41, לעומת 14:38 של המלאבסים לפני המשחק.

המשחק התנהל בקצב גבוה ובדקה ה-19 עלתה מכבי פתח תקווה ליתרון. מהלך קבוצתי שהחל אצל השוער יואב ריבק הסתיים בכדור ליונתן קוריאט, שניצל חוסר ריכוז בהגנה, חלף על פני אושר חבזו והכניע את איתי סלע – 0:1 למקומיים. קוריאט ממשיך בעונה מרשימה עם 10 שערי ליגה וארבעה נוספים בגביע המדינה. בעונת 2024/25 כבש 21 שערים בכל המסגרות, והוא במועדון מאז 2022 לאחר שעזב את הפועל פתח תקווה.

שחקני נערים ב' של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

שחקני נערים ב' של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

בדקה ה-80 הגיע השוויון של מכבי תל אביב. כדור חוץ הוגבה לרחבה, מצא את עידן סיסאי, שבעט לעבר השער. יואב ריבק ניסה להדוף, אך הכדור פגע בידיו ונכנס פנימה - 1:1. סיסאי הגיע בכך ל-10 שערים בכל המסגרות העונה. החלוץ גדל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד.

שחקני נערים ב' של מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני נערים ב' של מכבי פתח תקווה אחרי השער (ראובן שוורץ)

שחקני נערים ב' של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

המשחק כלל שישה כרטיסים צהובים – שלושה לכל קבוצה. אצל מכבי פתח תקווה, יהלי חורי, שנכנס כמחליף בדקה ה-63, נפצע והוחלף בדקה ה־80 בידי הראל הררי. במכבי תל אביב ביצע יהונתן סופר שלושה חילופים בלבד: לירז יונטנוב, תומר דבח ורואי אברהם נכנסו.

שינו זוארץ הגיע (ראובן שוורץ)

לאור התוצאה, ולפני משחקה של מכבי חיפה מחר, למכבי ת”א ולמכבי פ”ת 35 נקודות - שתיים פחות מהמוליכה. ניצחון חיפאי יגדיל את הפער. הירוקים מהכרמל עדיין ללא הפסד העונה ומחזיקים בהגנה הטובה בליגה עם 12 ספיגות בלבד.

עידו וולך ואליאב רוזנטל מנערים ב' של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

הפועל באר שבע – הפועל פתח תקווה 1:0

שער בודד של המחליף אור חיימזון בדקה ה-74 הכריע את ההתמודדות. כדור קרן הגיע לרגלו של שחקן ההגנה, שבעט בקשת מעל כולם, כולל מעל שוער באר שבע אורן סויסה, וקבע 0:1 להפועל פתח תקווה. זהו הניצחון השמיני של הכחולים העונה והשני ברציפות, בעוד הפועל באר שבע רשמה הפסד תשיעי ונמצאת בתחתית, שבוע רביעי ברציפות ללא ניצחון.

הפועל קריית שמונה – הפועל ראשון לציון 1:1

מחצית אחת הספיקה לשתי הקבוצות. רועי וקנין העלה את קריית שמונה ל-0:1, אך איתמר שרביט השווה רגע לפני הירידה להפסקה. בדקה ה-63 נותרה קריית שמונה בעשרה שחקנים לאחר שאריאל גוזלנד ראה כרטיס צהוב שני ואדום, אך למרות זאת החזיקה מעמד. קריית שמונה של אילן עזריה עדיין ללא ניצחון ביתי העונה.

מכבי נתניה – הפועל רמת גן 0:1

ניצחון יקר ליהלומים, שהעלה את מאזנם ל-27 נקודות והציב אותם במקום החמישי. אורן נחמיאס כבש בדקה ה-38 את שערו ה-12 בכל המסגרות. בדקה ה-60 נותרה נתניה בעשרה שחקנים לאחר הרחקתו של נועם בר-ניר, אך הצליחה לשמור על היתרון. בנתניה יקוו לתיקו בדרבי השרון מחר, בין רמת השרון לרעננה, כדי לשמור על מיקומם בטבלה גם בשבוע הבא.

משחקי יום ראשון

מחר ייערכו חמישה משחקים נוספים שיסגרו את המחזור:

מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל חדרה (17:30, נהלל),

מכבי חיפה – בני יהודה תל אביב (18:00, קצף תחתון חיפה),

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים (18:00, וולפסון 2 תל אביב),

הפועל ניר רמת השרון – הפועל רעננה (19:45, הסינתטי רמת השרון),

בית"ר ירושלים – מ.ס. אשדוד (20:40, בית וגן תחתון ירושלים).