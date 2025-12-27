יום שבת, 27.12.2025 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

כיוף בשער של חיפה, גם אגבה, אמיר וקאני ב-11

הירוקים יתארחו בגביע אצל אחי נצרת ב-15:00, כאשר ברק בכר פרסם את ההרכב: גורה, חזיזה ומלמד משלימים את החלק הקדמי, בטאיי חוזר. כל השאר בפנים

שריף כיוף (רדאד ג'בארה)
שריף כיוף (רדאד ג'בארה)

סיבוב ח’ בגביע המדינה נכנס לישורת האחרונה שלו, כשהיום (שבת, 15:00) מכבי אחי נצרת מליגה א’ צפון תארח את מכבי חיפה באצטדיון עילוט. החבורה של ברק בכר רוצה להימנע מתקלות מיותרות, בעוד שהמארחת מחפשת לעשות סנסציה גדולה מול האימפריה בירוק.

הרכב מכבי אחי נצרת: יאזן עואד, אדם אבו נאסר, אמג’ד סלימאן, באסל טאהא, בשאר עודה, חאלד סלימאן, חמזה מוואסי, מואמן סאלח, ספואן חילו, עלי חטיב ותאופיק דבאבסה.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג'י גורה, סילבה קאני וגיא מלמד.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

הירוקים מגיעים להתמודדות כשהם מבינים שהסיכוי היחידי לתואר עבורם העונה הוא במסגרת הגביע. ברק בכר ושחקניו מנסים להתאושש לאחר ההפסד הכואב לבית”ר ירושלים ביום שני האחרון. הקבוצה מהליגה השלישית בטיבה בישראל יכולה להיות יריבה בהזמנה עבורם שתוכל לעזור לחיפאים להתפוצץ ולחזור למסלול הניצחונות.

מנגד, מכבי אחי נצרת מוליכה את טבלת ליגה א’ צפון והיא מכוונת לחזור לליגה הלאומית. החניכים של עלאא סאיג הגיעו להתמודדות אחרי ניצחון גדול 1:5 על צעירי מטרה, והם יקוו להפוך לסינדרלה של סיבוב ח’ ולהדהים את הירוקים.

הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו הייתה לפני יותר מ-15 שנים, כשמכבי חיפה יצאה עם ידה על העליונה עם 3:5 על אחי נצרת במרץ 2010. הירוקים מהכרמל נהנו משלושער ענק של שלומי ארבייטמן, כשגם יניב קטן וליאור רפאלוב הוסיפו שערים משלהם.

