3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"עשינו את זה קל": במכבי נתניה מרוצים מהעלייה

היהלומים טיילו מול אורתודוכסים יפו, שביעות רצון מזערורה שכבש צמד, הקשר: "מקווה שאקח את זה לליגה". שדה ייבדק, הערכה לנקע קל. וגם: פלקושצ'נקו

|
שחקני מכבי נתניה חוגגים בסיום (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי נתניה חוגגים בסיום (חגי מיכאלי)

מכבי נתניה לא נתקלה בחיים קשים אתמול (שישי) במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה: הקבוצה של יוסי אבוקסיס הצליחה להכריע את המשחק מול בני אורתודוכסים יפו בשלב מוקדם ולנצח ללא קושי 0:6, בדרך להגרלת שמינית הגמר שתערך ביום ראשון בבוקר.

"עשינו את זה קל", אמרו בנתניה. "יש קבוצות שיכולות להסתבך פתאום במשחקים כאלה, אבל כבר בשלב מוקדם הבקענו את הגול הראשון ומשם זה השתחרר". אבוקסיס הצליח לתת דקות לשחקנים שפחות משחקים לאחרונה, כשאחד מהם היה המחליף באסם זערורה שהצליח לכבוש פעמיים ולהוסיף בישול.

"אני שמח שניצחנו והפגנו משחק טוב. אני שמח שנכנסתי טוב ומקווה שנמשיך את זה במשחק הליגה החשוב ביום רביעי. אישית הרגשתי טוב ואני מקווה שאוכל לקחת את מה שעשיתי במשחק הזה גם לליגה", אמר הקשר שהצטיין בסיום.

מתיאס דאבו חוגג עם הקהל (חגי מיכאלי)מתיאס דאבו חוגג עם הקהל (חגי מיכאלי)

אלא שלצד השמחה מהניצחון, אירוע אחד העיב על החגיגה והוא פציעתו של הבלם יובל שדה, שהוחלף לאחר שנפגע בקרסולו. על פי הערכה ראשונית, מדובר בנקע קל, כאשר שדה ייבדק מחר במועדון (היום זכו השחקנים ליום חופש). בכל אופן, הוא בספק גדול למשחק מול הפועל פ"ת ביום רביעי.

עוד עניין שהעסיק את נתניה היה הוצאתו של מקסים פלקושצ'נקו מהסגל, כאשר לטענת הצוות המקצועי, האחרון לא תורגל בהרכב ובמועדון לא אהבו את הגישה שהפגין. לצד זאת, ישנם גורמים אחרים שראו את הנושא בצורה אחרת: "מקסים רוצה לשחק, צריך לזכור כמה הוא עזר לנתניה בחלק השני של העונה בשנה שעברה", אמרו. בכל אופן, מעבר להוצאתו מהסגל, השחקן לא ייענש.

