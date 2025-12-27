יום שבת, 27.12.2025 שעה 20:32
דקה 32: הפועל ב"ש - מ.כ. שדרות 0:1

גביע המדינה, סיבוב ח': החבורה של רן קוז'וק אמנם פתחה טוב כשעלתה ליתרון משער של חמודי כנעאן (6'), אך אופיר דוידזאדה השאיר אותה בעשרה שחקנים

חיים אוחנה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
חיים אוחנה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את מ.כ שדרות מליגה ב’, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה והיא מקווה להימנע מתקלות בדרך ולהפעיל לשמינית הגמר. מוליכת ליגת העל רוצה להתאושש מההפסד הכואב לעירוני טבריה במחזור הקודם, כשהאורחת תקווה לחולל את אחת הסנסציות הגדולות שראינו בגביע.

הקבוצה מבירת הנגב מגיעה, כאמור, אחרי 3:0 לא נעים מול טבריה, כשזה היה למעשה המשחק הראשון שלה ללא כוכבה קינגס קנגאווה שעזב לאליפות אפריקה וייעדר מהמשחקים הקרובים. בבאר שבע יודעים שלמרות שמדובר בקבוצה מליגה ב’, בגביע הכל יכול לקרות והם מקווים להימנע מבעיות מיותרות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה שמוליכה את ליגה ב’ דרום ב’ רוצה להפתיע את מוליכת ליגת העל כשהם יודעים שאין להם מה להפסיד פה, רק להרוויח. במחזור האחרון בליגה, שדרות דרסה 0:5 את מכבי שעריים כשהיא שומרת על פער של שלוש נקודות מהמקום השני. 

מחצית ראשונה

אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני מ.כ שדרות לפני המשחק ההיסטורי (מרטין גוטדאמק)שחקני מ.כ שדרות לפני המשחק ההיסטורי (מרטין גוטדאמק)

דקה 1: ניסיון ראשון דווקא מכיוון האורחת. כדור רוחב מצא את דניאל איבגי, שבעט מחוץ למסגרת מקרוב.

דקה 6, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: השופט סימן לנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד, חמודי כנעאן ניגש לבעוט ושם את הכדור ברשת.

חמודי כנעאן מדייק מהנקודה (מרטין גוטדאמק)חמודי כנעאן מדייק מהנקודה (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע מאושרים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע מאושרים (מרטין גוטדאמק)

דקה 15: הפועל באר שבע בעשרה שחקנים! אופיר דוידזאדה מנע כיבוש שער ודאי וראה את הכרטיס האדום.

אופיר דוידזאדה רואה את הכרטיס האדום (מרטין גוטדאמק)אופיר דוידזאדה רואה את הכרטיס האדום (מרטין גוטדאמק)

דקה 18: זאהי אחמד ניסה בעיטה מרחוק ושלח פצצה למשקוף.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, רועי לוי, מיגל ויטור, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, שי אליאס, מוחמד כנעאן, איתי חזות, זאהי אחמד, אילון אלמוג ואלון תורג’מן.

הרכב מ.כ שדרות: ליאור חידריאן, גל אביב, דניאל איבגי, חיים אוחנה, יחזקל מזרחי, ירין הלל, ישראל דמקה, כרמל יונה, ליאל זגורי, עמיר אבלס ותומר לוי.

