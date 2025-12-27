יום שבת, 27.12.2025 שעה 12:36
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

צפו בתמונות מהמגרש שיארח את מכבי חיפה

אצטדיון עילוט בו מכבי אחי נצרת תארח את הקבוצה של ברק בכר במסגרת גביע המדינה מוכן בצל מזג האוויר הסוער בצפון. המארחת מעידה שהמגרש ראוי למשחק

|
המגרש בעילוט (פרטי)
המגרש בעילוט (פרטי)

שעות ספורות לפני המפגש בגביע המדינה בין מכבי חיפה למכבי אחי נצרת ב-15:00, חרף מזג האוויר הסוער בצפון ובצל חשש של לא מעט אוהדים, ל-ONE הגיעו תמונות של המגרש ומשטח הדשא בעילוט, שמוכן לאירוח. 

בנצרת מעידים שכל שעה מזג האוויר משתנה, אבל המשטח ראוי למשחק ויותר מכך. בנצרת יש התרגשות גדולה למשחק הגביע ושם יש רצון לנסות ולהפתיע. אחד הכוכבים הגדולים של הקבוצה בעבר היה עלי חטיב, שעשה שנים יפות בליגת העל.

המגרש בעילוט (פרטי)המגרש בעילוט (פרטי)

כ-2,000 אוהדים מנצרת צפויים להגיע למשחק ולעודד את הקבוצה במשחקה החשוב. נצרת מובילה את טבלת ליגה א' עם 4 נקודות יותר מהשנייה בטבלה מכבי נווה שאנן.

