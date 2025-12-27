יום שבת, 27.12.2025 שעה 12:34
ספורט אחר  >> כדוריד

כך באיגוד הכדוריד משתיקים ביקורת לגיטימית

האמת מטרידה. הסגנון שמביא עמו יו"ר איגוד הכדוריד: במקום תשובות, מתקפות. במקום שקיפות, האשמות. מערכת ONE משיבה: איש לא ישתיק אותנו, הכל מגובה

|
עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)
עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)

בימים האחרונים חשפנו ב-ONE את מה שמתרחש באיגוד הכדוריד, על רקע משבר פיננסי חמור והתנהלות שמעוררת שאלות קשות. לאחר שמנכ״ל איגוד הכדוריד, עדלי מרכוס, העלה על הכתב דרישה להעברת כספי תקציב “השחקן הישראלי” מהקבוצות אל האיגוד מסמך רשמי, כתוב וחתום, פרסמנו את הדברים כנדרש מעיתונות אחראית.

במקום להתמודד עם העובדות, להסביר, להפריך או חלילה להודות בטעות, בחר יו״ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, בדרך אחרת: מתקפה. מכתב שנשלח לחברי הנהלת האיגוד והופץ ברבים, שכל כולו ניסיון להסיט את הדיון מהשאלה המרכזית האם המהלך חוקי, ראוי ושקוף אל מתקפה אישית על התקשורת.

לא הסתפק בכך, ובדף הפייסבוק הרשמי של איגוד הכדוריד פורסם פוסט תחת הכותרת: “בעקבות פרסומים שאין בינם לבין האמת דבר וחצי דבר”. בפוסט נטען כי מדובר ב״הדלפות שקריות״ ל״אתר צהובון״, האשמה חמורה, חסרת בסיס ובעיקר נטולת אומץ להתמודד עם המסמך עצמו.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

ובכן, בניגוד לניסיונות ההכחשה וההכפשה, המסמך קיים. הוא אותנטי. הוא נכתב על ידי מנכ״ל האיגוד. והפרסום ב-ONE הסתמך עליו במלואו, ציטט ממנו במדויק ונשען גם על דברים שנאמרו בישיבת הנהלת האיגוד לחברי הנהלה שהתנגדו למהלך.

כדי להסיר כל ספק, ולמען הציבור, נפרסם את המסמך במלואו. לא פרשנות, לא שמועות, לא “הדלפות”, אלא עובדות. שכל אחד ישפוט בעצמו מי אומר אמת ומי מנסה לטשטש.

המסמך עליו חתום עדלי מרכוס (פרטי)המסמך עליו חתום עדלי מרכוס (פרטי)

נבהיר זאת בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: מערכת ONE אינה עובדת עבור גורם כזה או אחר, אינה שופר של אופוזיציה ואינה זקוקה לאישורים מאף יו״ר. אנו מחויבים לדבר אחד בלבד, האמת והציבור.

מערכת ONE פועלת בליווי ייעוץ משפטי, מבצעת תחקירים עיתונאיים באופן שיטתי ומחזיקה במסמכים רבים המאמתים את פרסומיה. ניסיון לפגוע באמינות האתר, להשחיר את כתביו או לייצר דה-לגיטימציה לביקורת לא ישתיק אותנו, אלא רק יחזק את נחישותנו.

עידן מזרחי (פרטי)עידן מזרחי (פרטי)

אסי ממן הוא כתב מקצועי, יסודי, מעמיק ואמין, והוא ימשיך לעשות את עבודתו ללא פחד. מתקפות אישיות, רמיזות והשתלחויות לא ישנו זאת. מי שמתקשה להתמודד עם ביקורת בוחר לעיתים בהכפשה. מי שמתקשה להתמודד עם עובדות, תוקף את מי שמביא אותן.

רק לפני ימים ספורים כתב יו״ר האיגוד לחברי ההנהלה: “את כל מה שהנהלת האיגוד הקודמת הרסה, אנחנו נדאג לתקן במקצועיות ובנחישות”. שקיפות, אחריות והתמודדות עם שאלות קשות הן חלק מאותה מקצועיות. הפרסומים ב-ONE הם אמת לאמיתה. אנו עומדים מאחוריהם באופן מלא.

ולסיום, שאלה אחת פשוטה שנשארת פתוחה: אם הכל שקר, מדוע לא להתמודד עם המסמך עצמו? אנחנו מציגים לכם את המסמך שחיבר המנכ"ל מרכוס.

