 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

שחקן ליגה ב' פגע בקוון, ההתמודדות הופסקה

אירוע מכוער בליגה ב' דרום א': אדם בדיר, שחקן הפועל כפר קאסם, תכף את יובל נייברג ותפס קודם את יד השופט. המאמן: "לא ימשיך כאן, הרס את הקבוצה"

|
כדוריד אילוסטרציה (רויטרס)
כדוריד אילוסטרציה (רויטרס)

בין משחקי המחזור ה-14 בליגה ב' דרום א', התקיים לו אתמול (שישי) המשחק בין א.ס. לזרוס חולון להפועל כפר קאסם, משחק שלא הגיע לסיומו, נוכח אירוע אלימות כלפי צוות השיפוט. בכפר קאסם היו בטוחים כי הם משיגים  נקודה, הרי גם כך מצבם בטבלה לא מזהיר (מתחת לקו האדום), אלא שלשחקן הקבוצה אדם בדיר היו תוכניות אחרות, מה שגרם להפסקת המשחק טרם הזמן החוקי.

דקות אחדות לפני שריקת הסיום, בדקה ה-91, השופט ולדימיר טרסנקו היה אמור לשלוף מכיסו כרטיס צהוב לעברו של אדם בדיר, אלא שהאחרון תפס את ידו של השופט בצורה לא מכובדת ולא ספורטיבית. בדיר הגיע לוולדימיר בצורה מאיימת ועד ששחרר ידו, ראה את הכרטיס האדום. לאחר מכן, בדיר נתן שתי מכות לחזה של יובל נייברג, הקוון, מה שפוצץ את המשחק.

אל המקום הגיעו ניידות משטרה, ובהנהלת כפר קאסם, יחד עם המאמן, התנצלו בפני צוות השיפוט, אחרי  שהבינו כי השחקן פגע לא רק בקוון ובשופט, אלא גם בקבוצה כולה. באותו הרגע נאמר לצוות השיפוט כי השחקן לא נשאר ולו דקה אחת במועדון וכי התנהגותו אינה הולמת את ערכי המועדון והשייח' שמלווה המועדון.

מאמן הפועל כפר קאסם, איברהים קאווי סרסור, ציין בפני ONE: "לאור האירוע, הוא לא יחזור יותר. הוא הרס את הקבוצה. נתן להם שלוש נקודות מתנה. אוטוטו השופט היה שורק לסיום. במקום שנצא עם נקודה. מעשה הזוי ולא מובן".

בפניית ONE למאהר סרסור, אחד מחברי ההנהלה הבכירים במועדון, לא התקבלה תגובה בנושא, כך גם בפניית ONE לאדם בדיר, השחקן שפגע באחד מקווני המשחק ובשופט עצמו, לאחר שראה כרטיס אדום, מה שהוביל צוות השיפוט לנעול ההתמודדות לפני תום הזמן החוקי שלה. באם אלו יתייחסו למה שארע, תגובתם תובא כאן כמקובל.

