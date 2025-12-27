שחקן ליגה ב' פגע בקוון, ההתמודדות הופסקה

בין משחקי המחזור ה-14 בליגה ב' דרום א', התקיים לו אתמול (שישי) המשחק בין א.ס. לזרוס חולון להפועל כפר קאסם, משחק שלא הגיע לסיומו, נוכח אירוע אלימות כלפי צוות השיפוט. בכפר קאסם היו בטוחים כי הם משיגים נקודה, הרי גם כך מצבם בטבלה לא מזהיר (מתחת לקו האדום), אלא שלשחקן הקבוצה אדם בדיר היו תוכניות אחרות, מה שגרם להפסקת המשחק טרם הזמן החוקי.

דקות אחדות לפני שריקת הסיום, בדקה ה-91, השופט ולדימיר טרסנקו היה אמור לשלוף מכיסו כרטיס צהוב לעברו של אדם בדיר, אלא שהאחרון תפס את ידו של השופט בצורה לא מכובדת ולא ספורטיבית. בדיר הגיע לוולדימיר בצורה מאיימת ועד ששחרר ידו, ראה את הכרטיס האדום. לאחר מכן, בדיר נתן שתי מכות לחזה של יובל נייברג, הקוון, מה שפוצץ את המשחק.

אל המקום הגיעו ניידות משטרה, ובהנהלת כפר קאסם, יחד עם המאמן, התנצלו בפני צוות השיפוט, אחרי שהבינו כי השחקן פגע לא רק בקוון ובשופט, אלא גם בקבוצה כולה. באותו הרגע נאמר לצוות השיפוט כי השחקן לא נשאר ולו דקה אחת במועדון וכי התנהגותו אינה הולמת את ערכי המועדון והשייח' שמלווה המועדון.

מאמן הפועל כפר קאסם, איברהים קאווי סרסור, ציין בפני ONE: "לאור האירוע, הוא לא יחזור יותר. הוא הרס את הקבוצה. נתן להם שלוש נקודות מתנה. אוטוטו השופט היה שורק לסיום. במקום שנצא עם נקודה. מעשה הזוי ולא מובן".

בפניית ONE למאהר סרסור, אחד מחברי ההנהלה הבכירים במועדון, לא התקבלה תגובה בנושא, כך גם בפניית ONE לאדם בדיר, השחקן שפגע באחד מקווני המשחק ובשופט עצמו, לאחר שראה כרטיס אדום, מה שהוביל צוות השיפוט לנעול ההתמודדות לפני תום הזמן החוקי שלה. באם אלו יתייחסו למה שארע, תגובתם תובא כאן כמקובל.