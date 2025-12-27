ויקי גלאם: ילדים צריכים לשחק קרוב לבית

חלון ההעברות בליגות הצעירות מעבר לפינה, זהו השלב שבו הרבה שחקנים צעירים והרבה הורים מתחבטים במחשבות בנוגע להמשך דרכם בעונה הקרובה ובעתיד הרחוק יותר. אחת מהתופעות הבולטות, שהשתרשה בשנים האחרונות בגזרת מחלקות הנוער - מעברים של שחקנים מקבוצות בשנתוני הילדים תוך כדי העונה לקבוצה בדרג גבוה יותר.

הרבה ילדים והורים זוכים להצעות מצד סוכנים ומצד גורמים בקבוצות שונות - מאמנים, מנהלים מקצועיים, סקאוטים - הצעות שעל פניו נראות קוסמות ולעיתים אפילו כהזדמנות שאין לדעת אם תחזור, מה שלאורך השנים גרם ללא מעט הורים וילדים לקחת החלטות, שלא בהכרח הטיבו עמם.

אחד מאנשי המקצוע הוותיקים בתחום איתור כישרונות צעירים הוא ויקי גלאם, שלמעלה מעשור משמש כמחזיק זכויות הניהול והמנהל המקצועי במחלקת הנוער של מכבי עמק חפר. ויקי גלאם כבר 35 שנים מלווה את עולם מחלקות הנוער, בחלק נכבד מהשנים שימש סקאוט בכיר במחלקות הנוער של מכבי ת"א, מכבי נתניה ובית"ר טוברוק. לדבריו, הוא היה זה שגילה כישרונות רבים שהגיעו לקבוצות ממועדונים בהם עבד - הרשימה ארוכה ובראשה מואנס דאבור, עידו שחר, עדן קארצב, אייל גולסה וניקיטה סטויאנוב.

גלאם לקח כפרויקט אישי את החלוץ קייס גאנם, שעשה מסלול ארוך במחלקת הנוער של מכבי עמק חפר. בעונה השנייה בגיל נוער עבר מקבוצת הנוער של מכבי עמק חפר להפועל רמת השרון מהליגה הלאומית, בטרם עבר לליגות הבוגרים הבכירות. לאורך השנים טיפח במכבי עמק חפר לא מעט כישרונות, שמצאו עצמם בהמשך הדרך במחלקות נוער של מועדונים בכירים.

אייל גולסה (שחר גרוס)

ויקי גלאם טוען בצורה נחרצת, שילדים צריכים לשחק ולהתאמן קרוב לבית: "כשעבדתי במכבי ת"א היו לי הרבה ויכוחים מקצועיים עם ראשי המחלקה בנוגע לגיל הנכון לצרף שחקנים. אני בדעה שעד גיל נערים ג' - הגיל שבו מתחילים בשלב תחרותי, ילד צריך לשחק בקבוצה שקרובה לביתו, כמובן שנותנת תנאים סבירים מבחינת רמת האימון והמגרש לאימונים. הליגה שבה הקבוצה משובצת ממש לא האישיו. מדובר בנוחות להורים וגם לילד, פרק זמן מתאים לבחון אם זה המסלול שלו לשנים קדימה. כשילד גדל בקבוצה מהסביבה שלו, יש לו תנאי חממה להתפתח בצורה נכונה".

ויקי גלאם שם דגש גם על המימד הפיזיולוגי, ככזה שחשוב לקחת בחשבון: "בין הגילאים 12-15 יש שינוים גופניים משמעותיים: בעיות גדילה, מפרקים, שינויים בברכיים. יש גם שינוים ביכולות הגופניות. בגיל 16-17 רוב השחקנים חוזרים להיות ברמה שהיו. מהסיבות האלה אני ממליץ לכל הורה ולכל שחקן לא למהר. כל דבר לעשות בזמן הנכון. לקחת ילד 4-5 פעמים בשבוע לאימונים במרחק של עשרות קילומטרים ואפילו יותר מהבית, דורש הקרבה מצד ההורים על חשבון עבודה ודברים אחרים, גורם לילדים להזניח את הלימודים, מגביר את הציפיות וגורם להם הרבה פעמים ללכת לאיבוד".

ויקי גלאם משתף בהתנהלות שהייתה לו מול הורי שחקנים, שרצו להביא את ילדיהם בגיל צעיר למועדון מרוחק מסביבת המגורים: "לעדן קארצב נחשפתי בגיל תשע, כשיחק בגלבוע. אפשר היה לראות ילד גדול וכישרוני. אביו רצה להביא אותו בגיל צעיר מאוד לאזור המרכז. אני לא תמכתי בכך. בגיל ילדים ב', כשהוא התייעץ איתי היכן נכון לו לשחק, המלצתי על מכבי נתניה, בגלל החיבור של המועדון לפנימיית אורט יד לייבוביץ'. אמרתי לו, שבשנתון נערים ג' זה יהיה הזמן הנכון לעבור למכבי ת"א - וזה מה שעשינו.

עדן קארצב (IMAGO)

"ניקיטה סטויאנוב, תושב חיפה, התחיל בחטיבה הצעירה של מכבי חיפה, בילדים א' עבר לנווה יוסף, נתן עונה מצוינת. באותה תקופה עבדתי עם מכבי נתניה. אבא שלו מאוד רצה להביא אותו, אמרתי לו שהוא נמצא במקום טוב, זה לא הזמן הנכון עבורו. כשהוא סיים את שנתון נערים ג' עבר למכבי נתניה ומשם נסללה הדרך שלו הלאה, לרבות הנבחרות הצעירות. היום הוא משחק בהצלחה ברומניה".

ויקי גלאם עבד למעלה מעשור בבית"ר טוברוק בימים של תור הזהב של המחלקה. גלאם מסביר כיצד כל כך הרבה שחקנים מאותה תקופה הגיעו לקבוצות בוגרים בכירות: "בטוברוק ילדים לא התפספסו, אם זה אייל גולסה, שלומי ארבייטמן, אלמוג כהן, חן עזרא, שמעון אבוחצירה, זאב חיימוביץ’, אבי כנפו ועוד.

ניקיטה סטויאנוב (עמרי שטיין)

"היה לנו סך הכל מגרש אחד, לא מהמשובחים ביותר בלשון המעטה, אבל ניהול מקצועי ומאמנים איכותיים, השחקנים היו ממוקדים במטרת העל שלהם - ולא הסתנוורו מלבישת מדים של מועדונים עם קבוצות בוגרים בליגות גבוהות. ידעו שיש למועדון את כל הסיבות להשקיע בהם, כדי לנתב אותם לדרך הנכונה עבורם".

על התמודדות מול הפיתויים הכספיים שמציבים מועדונים להורי שחקנים, נותן ויקי גלאם דוגמא מאייל גולסה: "אייל היה אצלנו בטוברוק. בגיל 15 קיבל הצעה כספית קוסמת ממכבי נתניה. אמרתי להוריו, שזה לא הצעד הנכון, שיחכו עוד קצת וזה ישתלם להם. ידעתי שהוא צריך את השנתיים האלה בתנאי חממה כדי להתעצם. הוריו שמעו בעצתי, כעבור שנתיים הוא זכה לחוזה בתנאים עוד יותר טובים במכבי חיפה ובגיל 17 כבר שיחק בבוגרים ורשם הופעות, אפילו במסגרות בינלאומיות".

קייס גאנם (שחר גרוס)

ויקי גלאם מאמין גם בפריצה של שחקנים מהליגות הנמוכות לנוער ונערים: "קייס גאנם הגיע למכבי עמק חפר בתור ילד, שיחק ברוב השנתונים, שיחק לרוב גם עם קבוצה בשנתון מעל. הקבוצות שלנו לא שיחקו בליגות הבכירות. כל הזמן הגיעו לקייס ואביו הצעות מקבוצות, אבל אני אמרתי לו, כשיגיע הזמן הנכון שלך לפרוש כנפיים, תסמוך עליי שאני אגיד לך ואנתב אותך לדרך הנכונה. קייס סמך עליי ומליגה מחוזית לנוער הגיע לקבוצות בכירות בכדורגל הישראלי וכיום משחק במולדובה".

לוויקי גלאם ביקורת על התעשייה שנוצרה סביב ייצוג שחקנים ואיתור כישרונות: "רוב הסקאוטים מתוגמלים פר הבאת שחקן, מה שגורם לרבים מהם לזרוק הרבה חכות למים - ומה שגרם לכך, שהרבה ילדים הגיעו לקבוצות שלא מתאימות להם והיו מקרים שזה גם הביא בהמשך לפרישות. לצערי יש פחות דגש על מקצועיות אמיתית, הרבה שטחיות, לא בוחנים לעומק את הדברים. אני עבדתי לאורך השנים בתמורה למשכורת חודשית, היה חשוב לי להימדד על דרך ועל איכות ולא על כמות".

ויקי גלאם (פרטי)

ומה בנוגע להישארות במועדון קטן בגילאים מתקדמים? תשובותיו של ויקי גלאם מגיעה מהפעילות במועדון שהוא עומד בראשו: "אני מאמין באווירה טובה ומשפחתית, באכפתיות ובהיכרות אישית שלנו כמערכת עם השחקנים, עם מה שעובר עליהם ביום יום וכמובן ביצירת הרמוניה עם ההורים. בסופו של דבר, 99 אחוזים בכל שנתון, לא יהיו שחקני בוגרים מובילים. אני יכול לומר בגאווה, שאצלנו יש שנתונים שלמים, שנשארו עד סיום נערים א' או הנוער בשנים האחרונות, למרות שלשחקנים היו אפשרויות לעבור למועדונים בליגות גבוהות יותר".

ויקי גלאם במסר להורים ולשחקנים, שמתלבטים האם לעשות דרך רצופה במועדון שהם מרגישים בו טוב: "אם אתם נמצאים במועדון שהאווירה בו טובה והרמה המקצועית גם כן, אל תמהרו לחפש דרך חדשה. אני יכול לתת את הדוגמא מהמועדון שלי, מה שהשאיר אצלנו עד גילים מתקדמים שחקנים, שהתחילו דרך בקבוצות הצעירות ביותר - זה הכיף שלהם לגדול יחד, לצבור חוויות ולהישאר במסגרת שמחבקת אותם, זה הורים שהפכו לחברים. ילידי 2007 שלנו, לפני שתי עונות שיחקו במקביל בנערים א' ובנוער, הובילו את נערים א' לזכייה באליפות ועליה לארצית, היו כפסע מעלייה בנוער.

שחקני הנוער של עמק חפר (מועיד עויסאת)

"בעונה שעברה הם כבר השלימו את המשימה בנוער והעונה משחקים בליגה הארצית. במשחקי הנוער שלנו אפשר לראות ביצע חיילים, ששיחקו אצלנו ובאים לראות את החברים שלהם ובאים לעודד את הקבוצה. הרבה מהבוגרים שלנו הפכו לחיילים ביחידות בכירות - וזו גאווה עצומה עבורנו. זה שווה את הכל".