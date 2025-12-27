אבדיה: אנחנו טובים, חייבים להימנע מלאבד ריכוז

דני אבדיה סיפק הלילה הופעה אישית מרשימה נוספת, אך גם היא לא הספיקה כדי להציל את פורטלנד מהפסד 119:103 ללוס אנג'לס קליפרס. הישראלי היה נקודת האור המרכזית של הבלייזרס, הוביל אותם התקפית כבר מהדקות הראשונות וסיים ערב נפלא סטטיסטית, כזה שממחיש שוב את הקפיצה הגדולה שעשה העונה ואת מעמדו כבורג משמעותי בקבוצה, גם בערב שבו הקבוצה כולה קרסה במחצית השנייה.

לאחר המשחק אמר אבדיה: "הרגשתי טוב מאוד עם איך שפתחנו, היינו ממוקדים, וזה היה שיפור משמעותי לעומת איך שנפתחו הרבה מהמשחקים הקודמים. ברבע השלישי היינו צריכים להיות טובים יותר, לא מצאנו את הקצב. הם יצאו לריצה ולא היינו מספיק ממושמעים בהגנה".

הישראלי בטוח: "אנחנו קבוצה טובה מאוד. הדבר היחיד שחסר לנו הוא שאנחנו חייבים להימנע מלאבד ריכוז. כולם נמצאים בתפקידים שונים כרגע, אנחנו לומדים תוך כדי תנועה וזה לא פשוט. אין הרבה זמן להתאמן, אבל אני מאמין שאנחנו עושים עבודה טובה".

דני אבדיה (רויטרס)

“הבלייזרס הפכו לבלגן מרושל ואיטי בהפסד מדאיג לקליפרס”, נכתב ב’בלייזרס אדג’ בארה”ב, “ביום הזה, אלפי קונים עמדו בתורים לשירות לקוחות ברחבי המדינה, בתקווה להחזיר מתנות חג מולד שלא ממש עמדו בציפיות. ייתכן מאוד שגם פורטלנד טרייל בלייזרס היו ביניהם. אחרי ששלטו כמעט לחלוטין בלוס אנג'לס קליפרס במשך שני הרבעים הראשונים, הבלייזרס הציגו מחצית שנייה שעלולה להיכנס להיסטוריה השלילית של ההתקפה”.

“מחצית ראשונה עם 60% מהשדה הפכה ל-30% בלבד בשנייה, פורטלנד איבדה את היתרון, את המשחק וחצי מהכבוד שעוד נותר לה לשנה הזו. אולי 2026 תביא שינוי משמעותי? אם כן, היא לא יכולה להגיע מהר מספיק. למרבה הצער, הבלייזרס נחלשים. המהירות שלהם ירדה והשתוותה לזו של לוס אנג'לס. ברגע שזה קרה, העליונות בכוכבים ובניסיון סיפרה את הסיפור, סיפור אימה עבור פורטלנד”, הוסיפו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)

“לא יהיה מופרך לומר שהבלייזרס נראו כמו שתי קבוצות שונות במשחק הזה. לפני ההפסקה הם היו קבוצה צעירה ובעלת עליונות אתלטית שהקליפרס המזדקנים לא הצליחו לגעת בה. אחריה, הם גררו רגליים, עמדו והתקדמו בעצלתיים דרך הגנה רופפת והתקפה עומדת באמת מחרידה. ברצינות, לא יפתיע אם האוהדים ראו יותר את סנטה במו עיניהם בחג המולד הזה מאשר מספר הזריקות שהבלייזרס קלעו במחצית השנייה של המשחק”, ביקרו בתקשורת.

בארה”ב פרגנו בכל זאת לאבדיה וכינו אותו “דני-לישס”: “בהקשר לכך, אבדיה קלע 17 נקודות כבר במחצית הראשונה, בדרך ל-29 במשחק כולו, לצד 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. אף אחד לא ידע לנצל טוב ממנו את חוסר הניידות של הקליפרס. כמעט טריפל דאבל חסר תועלת? סיפור השנה של דני ושל הבלייזרס”.