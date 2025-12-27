יום שבת, 27.12.2025 שעה 11:39
ליגת ווינר סל 25-26
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

הפועל ת"א רוצה מאזן 0:10 לראשונה מאז 1965

האדומים יתארחו בחולון ב-20:50 מול לא מעט אקסים במטרה לשמור על מאזן מושלם בליגה אחרי 10 מחזורים, דבר שקרה באליפות לפני האחרונה. וגם: הזרים

ים מדר (רועי כפיר)
ים מדר (רועי כפיר)

שלושה ימי מנוחה שלמים קיבלו אנשי הפועל תל אביב, דבר שלא מובן מאליו בעונה כזו עמוסה, והימים הללו נגמרו מכיוון שהיום (שבת, 20:50) האדומים יעלו על הפרקט בהיכל הטוטו למשחק גדול נגד הפועל חולון במסגרת המחזור ה-11 בליגת ווינר סל, במטרה להמשיך להיות הקבוצה היחידה בליגה עם מאזן מושלם עד כה.

זה יהיה מפגש מול לא מעט אקסים, כאשר בצד של חולון אפשר למצוא אקסבייר מנפורד, עידן זלמנסון וג’ורדן מקריי, שלושה שחקנים שהיו חלק מתקופה מאוד יפה של המועדון, ועל הקווים כמובן דני פרנקו שאימן בתקופה ההיא. מנפורד לא אמור לשחק בכל מקרה. דימיטריס איטודיס וחניכיו יתחילו שבעה ימים של שלושה משחקים לא קלים: חולון בחוץ, ז’לגיריס בבית והפועל ירושלים בבית.

המשחק נגד ז’לגיריס יהיה הראשון של הפועל תל אביב במסגרת היורוליג בהיכל מנורה מבטחים אי פעם, אבל לפני כן יש את חולון ולאדומים יש הזדמנות לעלות למאזן של 0:10 (חסר משחק נגד ירושלים) בליגה לראשונה מאז 1965/66, העונה שבה זכתה באליפות הרביעית והאחת לפני האחרונה שלה עד היום, וגם להשוות את הרצף החיובי הארוך ביותר שלה בעונה שעברה.

דימיטריס איטודיס (מרטין גוטדאמק)דימיטריס איטודיס (מרטין גוטדאמק)

דימיטריס איטודיס בחר את חמישיית הזרים שלו למשחק וגם הפעם, על אף שזה משחק בליגה שהוא יותר מוקש מהרגיל,  הוא הלך על סגל די משני, כשטאי אודיאסי, קולין מלקולם, טיילר אניס, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי יתלבשו למפגש, בזמן שאלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט, כריס ג’ונס ודן אוטורו בחוץ, כמו גם וסיליה מיציץ’ וברונו קבוקלו הפצועים.

איטודיס: “אנחנו נפגוש את אחת הקבוצות הטובות בליגה הישראלית, עם איכויות גבוהות ואווירה ביתית חזקה מאוד. אנחנו מתכוננים ברצינות לכל סיטואציה ולוקחים את המשחק הזה במלוא הרצינות כי מדובר במשחק מפתח עבורנו. במשחק היורוליג האחרון הצגנו יכולת טובה מאוד, במיוחד בצד ההגנתי, ואנחנו רוצים להמשיך להשתפר כקבוצה, כיחידה אחת, ובכל מה שקשור לחיבור ולכימיה בינינו”.

