מכבי ת"א, חיפה, ב"ש ובית"ר: היחסים בגביע

האם נקבל הפתעה בגביע המדינה? היום (שבת) מכבי חיפה, מכבי ת"א, הפועל ב"ש ובית"ר ירושלים ישחקו בסיבוב ח’ בניסיון להימנע מתקלות כדי לעלות שלב. הירוקים יתארחו אצל מכבי אחי נצרת מליגה א’ בעילוט (15:00), הצהובים יארחו את הפועל חיפה בבלומפילד (17:30), הפועל ב"ש תארח את מ.כ שדרות מליגה ב’ בטרנר (20:00) ובית"ר תפגוש את עירוני טבריה בנוף הגליל (20:30).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי ת"א פייבוריטית, אבל כמו שראינו בתקופה האחרונה, זה לא אומר שום דבר, אם כי הפעם היא פוגשת את הקבוצה היחידה שניצחה בתשעת משחקיה האחרונים. הצהובים קיבלו יחס של פי 1.35 לניצחון, לעומת פי 5.2 לניצחון של הפועל חיפה. כל היחסים בלי הארכות, ואם כן יהיה תיקו בתום 90 דקות – היחס לכך הוא פי 4.1.

מכבי חיפה פייבוריטית אף היא מול נצרת עם יחס של פי 1.1 לניצחון. אם נצרת תחולל סנסציה ותנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 9.4 מסכום ההימור, ואילו במקרה שהמשחק יילך להארכה, היחס לכך הוא פי 6.2.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

נמשיך לדרבי הדרומי: במשחק בין הפועל ב"ש למ.כ שדרות ההפרש הצפוי שנקבע הוא ארבעה שערים. היחס לניצחון של ב"ש בפער של חמישה שערים ומעלה הוא פי 1.9 לעומת יחס של פי 4.5 לניצחון בפער של ארבעה שערים. בכל תסריט אחר, כולל ניצחון סנסציוני של שדרות, היחס הוא פי 2.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

בית"ר קיבלה יחס של פי 1.35 לניצחון על טבריה. מי שמאמין בסנסציה ויחזה את העתיד, ירוויח פי 5.2 על ניצחון טברייני, בעוד היחס לכך שהמשחק יילך להארכה הוא פי 4.1.