לונדברג בראיון: למה עזבתי? תשאלו את פרטיזן

פרטיזן חוותה את הפסדה השלישי ברציפות ביורוליג אמש (שישי), ולאחר התבוסה מול מכבי תל אביב בבלגרד (112:87), ירדה למקום ה-18 בטבלה. הפער המשמעותי נוצר על ידי הצהובים כבר ברבע השני, ומאותו רגע המשחק הלך והסתבך עבור פרטיזן, שבשלב מסוים אף עמדה בפני תבוסה היסטורית.

במהלך הרבע השלישי נרשם גם מינוס 36, כאשר בדקות הסיום חל שיפור קל, כך שבסופו של דבר נותר "רק" הפסד כואב ומשכנע. לאחר המשחק שוחח איפה לונדברג, לשעבר בפרטיזן וכיום שחקן מכבי, עם כלי התקשורת בסרביה. "אנחנו שמחים מהתוצאה. היינו חייבים לנצח, ולכן הגענו לכאן. באופן כללי אני מרוצה מהדרך שבה שיחקנו. אני שמח", פתח לונדברג.

על מה שהוביל למהפך של מכבי אמר: "הייתי אומר אנרגיה. זה מה ששינה את המשחק. יש לנו שחקנים מוכשרים בקבוצה וקבוצה טובה".

איפה לונדברג (רדאד ג'בארה)

הוא השווה בין תחילת העונה, אז לא היה חלק מהרוטציה, לבין התקופה הנוכחית שבה הוא מקבל יותר דקות: "זה כמו קדם עונה בשבילי, לא שיחקתי כמעט חמישה חודשים. ההתחלה הייתה מאתגרת, אבל הזיכרון השרירי נשאר. התאמנתי לבד, אבל חמש על חמש זה משהו אחר. הקרדיט מגיע לקבוצה, לחברים ולמאמן שעוזרים לי להתרגל לתנאים. אף אחד לא מכריח אותי לשחק ואני מאוד מעריך את זה".

לונדברג התייחס גם לעזיבתו את פרטיזן ולסיבה שלא נשאר: "זו שאלה בשבילם. החוזה שלי היה בתוקף לעוד שנה".

הוא סיפר גם על המפגש עם חבריו לשעבר: "יצרתי קשרים של אחווה עם הרבה משחקני פרטיזן. נחמד לראות אותם שוב. יש לי הרבה כבוד אליהם. מצטער על מה שקורה לפרטיזן. אני מקווה שזה ישתפר".

במהלך המשחק נשמעו גם מחיאות כפיים לעברו: "תודה לכולם על זה, לא שמעתי בזמן המשחק, אבל אני שמח ומעריך. לא ידעתי איך תהיה קבלת הפנים, כי לאוהדים יש את הדרך שלהם. בסופו של דבר אני רק מנסה להיות מקצוען. עשינו את זה עם כדורסל קבוצתי טוב ואני שמח על הניצחון", סיכם איפה לונדברג.