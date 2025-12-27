יום שבת, 27.12.2025 שעה 09:40
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
3010-1716רומא4
2915-2116יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2120-2116ססואולו10
2118-1816קרמונזה11
2127-1716אודינזה12
2026-1616טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1523-1716קליארי15
1418-1015פארמה16
1424-1616גנואה17
1222-1315ורונה18
1122-1216פיזה19
927-1716פיורנטינה20

"הדרבי של בופון": בנו של השוער מול יובנטוס

אינזאגי העלה אותו לבוגרים, ג'ילארדינו שלח אותו לבכורה בסרייה א' וב-21:45 (חי בערוץ ONE2) החלוץ בן ה-17, לואי, עשוי לשחק מול הקבוצה של אביו

|
לואי בופון (IMAGO)
לואי בופון (IMAGO)

כמו האב, אבל ממש לא אותו תפקיד. לואי בופון, בנו הבכור של ג’אנלואיג’י בופון, נחשב לאחד השמות המסקרנים בכדורגל האיטלקי, אך בניגוד לאביו האגדי, שנחשב בעיני רבים לשוער הגדול בכל הזמנים – הבן בחר ללכת דווקא לקצה השני של המגרש. בגיל 17 בלבד, החלוץ של פיזה כבר דופק על דלתות הבמה הגדולה ועשוי לשחק הערב (שבת, 21:45, שידור חי בערוץ ONE2) מול יובנטוס, בה כיכב בופון האב. בעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ הגדירו את זה: “הדרבי של בופון".

מאמן פיזה, אלברטו ג’ילארדינו, העניק ללואי בופון את הופעת הבכורה שלו בליגה הבכירה, ולא הסתפק בכך: שלוש הופעות קצרות כבר נרשמו לזכותו, בסך הכול 23 דקות מול בולוניה, אינטר ולצ’ה. עבור שחקן יליד 2007 - מדובר באמון משמעותי ולא מובן מאליו.

בופון ג’וניור הוא קיצוני שמאלי שיכול לשחק גם כ-9 קלאסי. את צעדיו הראשונים עשה במחלקת הנוער של קבוצת CBS בטורינו, ולאחר מכן עבר לפיזה כדי להשלים את מסלול ההתפתחות. כיום הוא חלק קבוע מסגל הקבוצה הבוגרת, כשהצוות המקצועי מתרשם במיוחד מהמבנה הפיזי המרשים שלו ומהיכולת לעמוד בעומסי האימונים של כדורגל מקצועני.

לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)

כבר בעונה שעברה היה זה פיליפו אינזאגי ששילב אותו בקבוצה הבוגרת, אחרי הצטיינות בקבוצת הנוער. ב-9 במרץ, מול ספציה, קיבל שש דקות בליגה – כחלק מהמסע של פיזה לעבר העלייה לסרייה א’. מאז, המעמד שלו רק התחזק.

למרות השם המחייב והעובדה שהוא בנו של שיאן ההופעות בנבחרת איטליה (176), לואי בופון בחר לייצג דווקא את נבחרת צ’כיה – מדינתה של אמו, הדוגמנית אלנה סרדובה. לאחר זימונו הראשון לנבחרת עד גיל 18, הסביר: “דיברתי עם המשפחה שלי, והחלטנו שזו הבחירה הנכונה ביותר לקריירה שלי ולהתפתחות כשחקן”.

גג'אנלואיג'י בופון עם פיליפו אינזאגי (IMAGO)

גם מחסום השפה לא הרתיע אותו. בופון הצעיר לומד צ’כית בעזרת אפליקציה, עשר דקות ביום – נחישות שמעידה לא מעט על הרצינות שבה הוא מתייחס לקריירה.

בופון מציג: העולם לפני 25 שנה

המפגש הקרוב מול יובנטוס, המועדון שבו אביו שיחק במשך שני עשורים והפך לאגדה, יהיה עבור לואי בופון רגע סמלי ומרגש במיוחד. הופעה ראשונה מול הקבוצה של אבא – ואולי, רק אולי, תחילתה של דרך ארוכה משלו.

