"הדרבי של בופון": בנו של השוער מול יובנטוס

כמו האב, אבל ממש לא אותו תפקיד. לואי בופון, בנו הבכור של ג’אנלואיג’י בופון, נחשב לאחד השמות המסקרנים בכדורגל האיטלקי, אך בניגוד לאביו האגדי, שנחשב בעיני רבים לשוער הגדול בכל הזמנים – הבן בחר ללכת דווקא לקצה השני של המגרש. בגיל 17 בלבד, החלוץ של פיזה כבר דופק על דלתות הבמה הגדולה ועשוי לשחק הערב (שבת, 21:45, שידור חי בערוץ ONE2) מול יובנטוס, בה כיכב בופון האב. בעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ הגדירו את זה: “הדרבי של בופון".

מאמן פיזה, אלברטו ג’ילארדינו, העניק ללואי בופון את הופעת הבכורה שלו בליגה הבכירה, ולא הסתפק בכך: שלוש הופעות קצרות כבר נרשמו לזכותו, בסך הכול 23 דקות מול בולוניה, אינטר ולצ’ה. עבור שחקן יליד 2007 - מדובר באמון משמעותי ולא מובן מאליו.

בופון ג’וניור הוא קיצוני שמאלי שיכול לשחק גם כ-9 קלאסי. את צעדיו הראשונים עשה במחלקת הנוער של קבוצת CBS בטורינו, ולאחר מכן עבר לפיזה כדי להשלים את מסלול ההתפתחות. כיום הוא חלק קבוע מסגל הקבוצה הבוגרת, כשהצוות המקצועי מתרשם במיוחד מהמבנה הפיזי המרשים שלו ומהיכולת לעמוד בעומסי האימונים של כדורגל מקצועני.

לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)

כבר בעונה שעברה היה זה פיליפו אינזאגי ששילב אותו בקבוצה הבוגרת, אחרי הצטיינות בקבוצת הנוער. ב-9 במרץ, מול ספציה, קיבל שש דקות בליגה – כחלק מהמסע של פיזה לעבר העלייה לסרייה א’. מאז, המעמד שלו רק התחזק.

למרות השם המחייב והעובדה שהוא בנו של שיאן ההופעות בנבחרת איטליה (176), לואי בופון בחר לייצג דווקא את נבחרת צ’כיה – מדינתה של אמו, הדוגמנית אלנה סרדובה. לאחר זימונו הראשון לנבחרת עד גיל 18, הסביר: “דיברתי עם המשפחה שלי, והחלטנו שזו הבחירה הנכונה ביותר לקריירה שלי ולהתפתחות כשחקן”.

ג'אנלואיג'י בופון עם פיליפו אינזאגי (IMAGO)

גם מחסום השפה לא הרתיע אותו. בופון הצעיר לומד צ’כית בעזרת אפליקציה, עשר דקות ביום – נחישות שמעידה לא מעט על הרצינות שבה הוא מתייחס לקריירה.

בופון מציג: העולם לפני 25 שנה

המפגש הקרוב מול יובנטוס, המועדון שבו אביו שיחק במשך שני עשורים והפך לאגדה, יהיה עבור לואי בופון רגע סמלי ומרגש במיוחד. הופעה ראשונה מול הקבוצה של אבא – ואולי, רק אולי, תחילתה של דרך ארוכה משלו.