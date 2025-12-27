יום שבת, 27.12.2025 שעה 09:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3113-2614הפועל ת"א1
2911-3013מכבי חיפה2
2824-4314מכבי נתניה3
2614-2914מכבי ת"א4
2618-2714מכבי פ"ת5
2524-2514בית"ר ירושלים6
2417-2314הפועל ב"ש7
2212-1714בני יהודה8
2226-2914הפועל פ"ת9
2120-2214מ.ס. אשדוד10
1820-2414הפועל כפ"ס11
1829-1914עירוני ק"ש12
1624-2613הפועל רעננה13
1229-1614הפועל ראשל"צ14
1134-1314מכבי הרצליה15
1032-2314הפועל רמה"ש16
1033-1514הפועל חיפה17
138-1114הפועל עכו18

גרימברג וגייסט מבוקשים, מונאקו ופמליקאו יחכו

אפקט ברצלונה: שני שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה מבוקשים והמועדון קיבל פנייה רשמית, אך לאור הלו"ז הצפוף הירוקים ביקשו להקפיא את ההתרשמות

|
אדם גרימברג (שחר גרוס)
אדם גרימברג (שחר גרוס)

אפקט ברצלונה: בעקבות התוצאות הטובות שעשתה קבוצת הנוער של מכבי חיפה במסגרת ליגת האלופות, נודע ל-ONE שהמועדון הירוק קיבל פניות רשמיות להתרשמות עבור אדם גרימברג וארד גייסט. יחד עם זאת, בשל הלו"ז וההכנות האינטנסיביות של קבוצת הנוער הן בזירה האירופית והן בזירה המקומית, ביקשו במועדון בשלב זה להקפיא את ההתרשמות.

גרימברג (יליד 2009) נחשב לאחד החלוצים המבטיחים לגילו, ומי שזיהתה את הפוטנציאל היא מונאקו שפנתה רשמית לירוקים על מנת שיגיע כבר בתקופה הקרובה. גם רד בול זלצבורג, נאפולי ואינטר בדקו לגבי החלוץ, שכרגע נמצא בתהליכים לקבלת דרכון אירופאי. 

גייסט (שנתון 2008) החל לשחק בקביעות בשבועות האחרונים, ולאור קידומו של אלעד אמיר לקבוצת הבוגרים הרשים לאחרונה. הקבוצה הפורטוגלית פמליקאו מעוניינת בו מיידית ומודעת לכך שהוא מסיים חוזה ומחזיק בדרכון רומני. את השניים מייצגים אדם קידן וגלעד קצב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */