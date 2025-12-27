גרימברג וגייסט מבוקשים, מונאקו ופמליקאו יחכו

אפקט ברצלונה: בעקבות התוצאות הטובות שעשתה קבוצת הנוער של מכבי חיפה במסגרת ליגת האלופות, נודע ל-ONE שהמועדון הירוק קיבל פניות רשמיות להתרשמות עבור אדם גרימברג וארד גייסט. יחד עם זאת, בשל הלו"ז וההכנות האינטנסיביות של קבוצת הנוער הן בזירה האירופית והן בזירה המקומית, ביקשו במועדון בשלב זה להקפיא את ההתרשמות.

גרימברג (יליד 2009) נחשב לאחד החלוצים המבטיחים לגילו, ומי שזיהתה את הפוטנציאל היא מונאקו שפנתה רשמית לירוקים על מנת שיגיע כבר בתקופה הקרובה. גם רד בול זלצבורג, נאפולי ואינטר בדקו לגבי החלוץ, שכרגע נמצא בתהליכים לקבלת דרכון אירופאי.

גייסט (שנתון 2008) החל לשחק בקביעות בשבועות האחרונים, ולאור קידומו של אלעד אמיר לקבוצת הבוגרים הרשים לאחרונה. הקבוצה הפורטוגלית פמליקאו מעוניינת בו מיידית ומודעת לכך שהוא מסיים חוזה ומחזיק בדרכון רומני. את השניים מייצגים אדם קידן וגלעד קצב.