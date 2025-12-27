יום שבת, 27.12.2025 שעה 09:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
81%3059-324227דטרויט פיסטונס
67%2701-284724ניו יורק ניקס
65%2853-306326בוסטון סלטיקס
60%2870-293525פילדלפיה 76'
54%3153-311326שיקגו בולס
54%3303-335328קליבלנד קאבלירס
52%3079-307427טורונטו ראפטורס
50%3065-308826מיאמי היט
48%2905-289925אורלנדו מג'יק
46%3358-332428אטלנטה הוקס
37%3142-301027מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
20%3129-284825וושינגטון וויזארדס
19%3240-296627אינדיאנה פייסרס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
77%3056-329026דנבר נאגטס
75%2711-288324סן אנטוניו ספרס
67%2691-291024יוסטון רוקטס
67%3112-321427 מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
56%2840-289425פיניקס סאנס
44%3135-310127ממפיס גריזליס
39%3269-317028דאלאס מאבריקס
38%3307-317526יוטה ג'אז
37%3249-316227פורטלנד בלייזרס
29%3427-321828ניו אורלינס פליקנס
27%2961-286126לוס אנג'לס קליפרס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס

"התפתחות יוצאת דופן": אבדיה זוכה למחמאות

למרות ההפסד, הישראלי הציג משחק ענק ובארה"ב לא נותרו אדישים: "צריך להיות בחירה בטוחה לאולסטאר". הארדן: "עשה קפיצת מדרגה העונה". גם ווייד פרגן

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיפק הלילה עוד הופעה שמחזקת את המעמד שהוא בונה לעצמו ב-NBA, גם אם פורטלנד יצאה מהמשחק מול לוס אנג’לס קליפרס עם הפסד 119:103. הישראלי סיים ערב ענק עם 29 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, מספרים שממחישים עד כמה הוא היה הציר המרכזי של הבלייזרס משני צידי המגרש.

המשחק הפך כבר במחצית הראשונה לבמה אישית של אבדיה. הוא ירד להפסקה עם 17 נקודות, תוך שהוא תוקף את הסל, יוצר לאחרים ומנהל את הקצב, מה שהוביל לשיח ער במיוחד סביבו גם ברשתות החברתיות. אחד הציוצים שצבר תהודה גדולה סיכם את התחושה: “ההתפתחות של דני אבדיה משנה לשנה היא יוצאת דופן. גם בלי ההתייחסות לפורמט הנוכחי עם הבין-לאומיים, הוא צריך להיות בחירה בטוחה למשחק האולסטאר”.

גם באולפן השידור לא נותרו אדישים. דוויין ווייד החמיא להתקדמות של הישראלי והדגיש את הביטחון והבשלות שלו: “דני עשה קפיצה גדולה העונה. רואים את הביטחון שלו, את הסייז ואת הכישרון. הוא מקבל החלטות מהר, משחק עם כוונה ברורה, וזה בדיוק סוג השחקן שאתה רוצה לבנות סביבו”. לדבריו, ניכר שגם חבריו לקבוצה סומכים עליו ומאפשרים לו להוביל.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

ג’ון וול התייחס להתאמות של הקליפרס במהלך המשחק ואמר כי “הם ניסו להוציא את הכדור מהידיים של דני, כי הבינו שזו הדרך לעצור את פורטלנד”. רודי גיי הצטרף למחמאות והוסיף בקצרה: “אבדיה משחק מצוין, יש לו עונה נהדרת”.

גם ג’יימס הארדן פרגן לישראלי בסיום: “דני סופר אגרסיבי, הוא בדו"ח הסקאוטינג. הוא יכול להגיע לסל ולקלוע שלשות, וכשהוא מגיע שאר השחקנים של פורטלנד משתפרים. בחצי הראשון הוא קלע 17 נקודות ובשני עצרנו אותו יותר, אבל הוא ללא ספק עשה קפיצת מדרגה העונה".

הארדן בין שחקני פורטלנד (רויטרס)הארדן בין שחקני פורטלנד (רויטרס)

למרות ההפסד, הערב הזה מצטרף לרצף הופעות שמבססות את אבדיה כאחד השחקנים המשמעותיים של פורטלנד וככזה שממשיך להעלות את הרף מעונה לעונה, גם מול יריבות בכירות ועל הבמה הגדולה ביותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */