יום שבת, 27.12.2025 שעה 09:40
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

"מכבי שיחקה בקלות, אסור שזה יחזור על עצמו"

מאמן פרטיזן ג'ואן פניארויה סיכם את ההפסד 112:87 לצהובים: "התנתקנו, שיחקנו באופן אינדיבידואלי, הם קלעו 40 נקודות רק מהצבע, שלטו בריבאונד"

|
ג'ואן פניארויה (צילום מסך)
ג'ואן פניארויה (צילום מסך)

מאמן פרטיזן החדש, ג’ואן פניארויה, רשם הופעת בכורה רעה מאוד בקבוצתו החדשה. הסרבים הובסו 112:87 בידי מכבי תל אביב, והספרדי הבין כבר מיד אחרי המשחק שמצפה לו עבודה עצומה.

"שיחקנו כדורסל טוב רק ב-10 הדקות הראשונות. היו לנו רק שלושה אימונים, ובאימון האחרון היו איתנו רק בונגה וטייריק. אנחנו חייבים לשפר כמה דברים, במיוחד אופי והגנה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים הפשוטים לאט ולהישאר יחד כקבוצה. ברכות למכבי", אמר מיד בסיום המשחק.

בהמשך התייצב למסיבת העיתונאים. הוא הדגיש, כפי שעשה כבר בתחילת דבריו, שרק שבע או שמונה הדקות הראשונות של המשחק היו ברמה הראויה מבחינתו.

פרטיזן בהלם (IMAGO)פרטיזן בהלם (IMAGO)

"אני רוצה לברך את מכבי על הניצחון. ברור ששיחקנו משחק רע. אני חושב ששיחקנו טוב במשך שבע או שמונה דקות. היו לנו רעיונות ברורים בהתקפה ובהגנה. היו לנו 10 אסיסטים ברבע הראשון. שיחקנו טוב בשמונה הדקות הראשונות. אבל אז הקבוצה התנתקה, שיחקה באופן אינדיבידואלי, ומכבי התחילה לשחק בקלות בהתקפה. הם קלעו 40 נקודות רק מהצבע, ואנחנו חייבים להתקדם לאט. צריך לנתח מצב שהוא בבירור רע. אנחנו צריכים לדבר פחות ולעבוד יותר. אני מקווה שהמצב ישתנה בשבועות הקרובים, אנחנו חייבים להגיע עם מנטליות טובה".

הוא הדגיש שמכבי השיגה את הניצחון הזה בקלות רבה ושזה משהו שאסור שיחזור על עצמו: "ברוב שלבי המשחק מכבי שיחקה בקלות, לא היו לה בעיות לקבל את הכדור, היא שלטה בריבאונד וקלעה באחוזים גבוהים. היו בעיות גם מתחת לסל שלנו. אנחנו חייבים לשחק הרבה יותר חזק. קודם כל, חייבת להיות לנו הרבה יותר אחריות אישית. מבחינה טקטית, אנחנו צריכים להבין פרטים חדשים. היו לנו רק שלושה אימונים, וגם זה עם שמונה שחקנים. בהתקפה לא היו לנו בעיות, אבל בהגנה אנחנו חייבים להשתפר מאוד", אמר.

גג'ואן פניארויה (IMAGO)

האם יש שחקנים שאתה רוצה להודות להם?
"זה לא משחק ראשון טוב עבורי, אבל עכשיו זו העבודה שלי להישאר רגוע ולנתח הכל. אני צריך לנתח כמה דברים במשך שבועיים או שלושה. יש לי שלושה ימים בבלגרד. כמאמן אני חייב לנתח הכול ואז נראה. היום היה רע מאוד, מאוד", הדגיש, בהתייחסו גם לדקות של ג’בארי פארקר, שלא שיחק.

"ג’בארי הוא שחקן של פרטיזן, והיום זו הייתה החלטה מקצועית. אין לי שום בעיה אישית עם ג’בארי פארקר. אם הוא יישאר בקבוצה, הוא יכול לשחק", הבהיר.

מה צריך להשתנות?
"זה לא פשוט. המשימה שלי היא לנתח את כל המצבים, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא לשנות את המנטליות, לנקות את הראש, לרוקן את המחשבות, כי השחקנים כרגע קרסו. הם צריכים לחשוב רק על המגרש, להישאר יחד. צריך לחשוב על מצבים פשוטים, לקבוע כללים הגנתיים ולא לחפש תירוצים. לקבל מצב רע ואז לעבוד קשה בכל יום. צעד אחרי צעד, משחק אחרי משחק, להשתפר".

"עכשיו קשה מאוד להיות אופטימי. אני חושב שאני מוכן, אבל זה תלוי במנטליות. אם היא תהיה טובה, יש לנו מספיק כישרון. כרגע הגישה שלנו לא טובה", סיכם פניארויה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */