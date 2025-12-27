"מכבי שיחקה בקלות, אסור שזה יחזור על עצמו"

מאמן פרטיזן החדש, ג’ואן פניארויה, רשם הופעת בכורה רעה מאוד בקבוצתו החדשה. הסרבים הובסו 112:87 בידי מכבי תל אביב, והספרדי הבין כבר מיד אחרי המשחק שמצפה לו עבודה עצומה.

"שיחקנו כדורסל טוב רק ב-10 הדקות הראשונות. היו לנו רק שלושה אימונים, ובאימון האחרון היו איתנו רק בונגה וטייריק. אנחנו חייבים לשפר כמה דברים, במיוחד אופי והגנה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים הפשוטים לאט ולהישאר יחד כקבוצה. ברכות למכבי", אמר מיד בסיום המשחק.

בהמשך התייצב למסיבת העיתונאים. הוא הדגיש, כפי שעשה כבר בתחילת דבריו, שרק שבע או שמונה הדקות הראשונות של המשחק היו ברמה הראויה מבחינתו.

פרטיזן בהלם (IMAGO)

"אני רוצה לברך את מכבי על הניצחון. ברור ששיחקנו משחק רע. אני חושב ששיחקנו טוב במשך שבע או שמונה דקות. היו לנו רעיונות ברורים בהתקפה ובהגנה. היו לנו 10 אסיסטים ברבע הראשון. שיחקנו טוב בשמונה הדקות הראשונות. אבל אז הקבוצה התנתקה, שיחקה באופן אינדיבידואלי, ומכבי התחילה לשחק בקלות בהתקפה. הם קלעו 40 נקודות רק מהצבע, ואנחנו חייבים להתקדם לאט. צריך לנתח מצב שהוא בבירור רע. אנחנו צריכים לדבר פחות ולעבוד יותר. אני מקווה שהמצב ישתנה בשבועות הקרובים, אנחנו חייבים להגיע עם מנטליות טובה".

הוא הדגיש שמכבי השיגה את הניצחון הזה בקלות רבה ושזה משהו שאסור שיחזור על עצמו: "ברוב שלבי המשחק מכבי שיחקה בקלות, לא היו לה בעיות לקבל את הכדור, היא שלטה בריבאונד וקלעה באחוזים גבוהים. היו בעיות גם מתחת לסל שלנו. אנחנו חייבים לשחק הרבה יותר חזק. קודם כל, חייבת להיות לנו הרבה יותר אחריות אישית. מבחינה טקטית, אנחנו צריכים להבין פרטים חדשים. היו לנו רק שלושה אימונים, וגם זה עם שמונה שחקנים. בהתקפה לא היו לנו בעיות, אבל בהגנה אנחנו חייבים להשתפר מאוד", אמר.

ג'ואן פניארויה (IMAGO)

האם יש שחקנים שאתה רוצה להודות להם?

"זה לא משחק ראשון טוב עבורי, אבל עכשיו זו העבודה שלי להישאר רגוע ולנתח הכל. אני צריך לנתח כמה דברים במשך שבועיים או שלושה. יש לי שלושה ימים בבלגרד. כמאמן אני חייב לנתח הכול ואז נראה. היום היה רע מאוד, מאוד", הדגיש, בהתייחסו גם לדקות של ג’בארי פארקר, שלא שיחק.

"ג’בארי הוא שחקן של פרטיזן, והיום זו הייתה החלטה מקצועית. אין לי שום בעיה אישית עם ג’בארי פארקר. אם הוא יישאר בקבוצה, הוא יכול לשחק", הבהיר.

מה צריך להשתנות?

"זה לא פשוט. המשימה שלי היא לנתח את כל המצבים, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא לשנות את המנטליות, לנקות את הראש, לרוקן את המחשבות, כי השחקנים כרגע קרסו. הם צריכים לחשוב רק על המגרש, להישאר יחד. צריך לחשוב על מצבים פשוטים, לקבוע כללים הגנתיים ולא לחפש תירוצים. לקבל מצב רע ואז לעבוד קשה בכל יום. צעד אחרי צעד, משחק אחרי משחק, להשתפר".

"עכשיו קשה מאוד להיות אופטימי. אני חושב שאני מוכן, אבל זה תלוי במנטליות. אם היא תהיה טובה, יש לנו מספיק כישרון. כרגע הגישה שלנו לא טובה", סיכם פניארויה.