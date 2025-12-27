"שנים אמרו שהשופטים עוזרים לריאל, זה הפוך"

לוקאס ואסקס כבר לא שחקן ריאל מדריד, אבל גם ממרחק - הקשר הרגשי והעמדה הנחרצת, נשארים. בראיון מקיף שהעניק לעיתון ‘אס’, הספרדי בן ה-34 דיבר בין היתר על פרשת נגריירה ותירץ אותה בכישלון של הבלאנקוס לשלוט בליגה הספרדית בימים ההם כמו בליגת האלופות.

ואסקס שזכה עם ריאל חמש פעמים בליגות אלופות, אך “רק” בארבע אליפויות, נשאל ישירות על הפער החריג בין ההצלחות בזירה האירופית לבין הזכיות המקומיות, וטען: “זה לא נורמלי שקבוצה משלמת כסף לאדם מתוך מערכת השיפוט - זה משהו שקשה מאוד להסביר. זה חמור הרבה יותר ממה שמנסים לצייר כלפי חוץ”.

לדבריו, רק בדיעבד מתחיל להתבהר עד כמה ייתכן שהדברים השפיעו על מאבקי האליפות: “ככל שעובר הזמן, מושכים לאט לאט בחוטים ומגלים מה קרה בשנים של נגריירה. יכול להיות שלדברים האלה הייתה השפעה גם על זכייה באליפויות. היו עונות שהוכרעו על שניים או שלושה שערים, ואתה חוזר אחורה ורואה החלטות שפשוט בלתי אפשרי להבין”.

לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)

כידוע, בשנים המדוברות ברצלונה הייתה בשיאה בראשות ליאו מסי ונחשבת לאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, אבל ואסקס בטוח שהסיבה לעליונות של היריבה המושבעת היא בכלל פרשת נגריירה: “במשך שנים הייתה מנטרה שהשופטים תמיד עוזרים לריאל, שהמועדון הוא ‘של השלטון’. והנה, מגיע רגע האמת - ומתברר דבר הפוך לגמרי. זה משהו שצריך להיבדק, להישפט, ולקבל עליו החלטה ברורה”.

ואסקס המשיך: "זה לא עניין של טעות שיפוט או פרשנות. זה משהו שלא יכול לקרות בכדורגל. נקודה. אני מאמין שבמוקדם או במאוחר – הצדק ייעשה”.

ואסקס דיבר בראיון גם על כריסטיאנו רונאלדו: “הוא השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה של ריאל. איבדנו 60 שערים בעונה (אחרי שהוא עזב). כל קבוצה הייתה מרגישה את זה, אבל ריאל תמיד ממשיכה ותמיד מוצאת דרך לחזור”.

לוקאס ואסקס מחבק את כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

על זינדין זידאן, האיש שסימן את תחילת עידן הזהב, אמר ואסקס: “הוא היה אליל של כל חדר ההלבשה. הוא נתן לשחקנים ביטחון, דיבר איתך בגובה העיניים וידע בדיוק איך שחקן חושב. הוא עדיין הרגיש שחקן - וזה עשה את ההבדל”.

גם ההווה והעתיד קיבלו מקום. על קיליאן אמבפה אמר ואסקס: “יש לו את היכולת הפיזית והמנטלית לעשות הכול. התקרה שלו – רק הוא קובע אותה. העונה הראשונה הייתה מורכבת, אבל הוא סיים כמלך השערים. זה לא מובן מאליו”.

על ויניסיוס, שספג לא מעט ביקורת, יצא ואסקס להגנה נחרצת: “ויני הוא מהאנשים הכי טובים שפגשתי בקריירה. יש לו לב ענק. הוא עושה טעויות כמו כולנו, אבל צריך לכבד אותו ולאהוב אותו כמו שהוא. הטמפרמנט שלו הוא חלק מהכדורגל שלו”.