יום שבת, 27.12.2025 שעה 07:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"ברצלונה ספרה כל אירו, שאלתי את עצמי אם לכבוש"

לבנדובסקי התייחס לבקשה של המועדון שיימנע מלהבקיע בתום עונתו הראשונה כדי לא לשלם בונוס לבאיירן: "מבחינתי לא הייתה עם זה בעיה, זה לא שינה דבר"

|
פליק ולבנדובסקי (IMAGO)
פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

אחת הסיפורים שנחשפו בספרו של העיתונאי הפולני סבסטיאן סטשבסקי, (לבנדובסקי. האמיתי) הפך לוויראלי בתוך שעות. בספר על חלוץ ברצלונה מספר העיתונאי כי בתום עונתו הראשונה במועדון, ביקשו ממנו בברצלונה שלא לכבוש שערים נוספים, כדי שלא יצטרכו לשלם לבאיירן מינכן בונוס שסוכם מראש.

הסיפור אושר על ידי כמה מקורות מתוך המועדון, כאשר סטשבסקי עצמו אמר שבפגישה המדוברת לא נכח ז'ואן לאפורטה. בראיון לערוץ היוטיוב של בוגדן רימנובסקי, התייחס לבנדובסקי לבקשה החריגה, דבר שמעולם לא נתקל בו קודם לכן.

ההסבר של לבנדובסקי

"יש דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם. יש לי הרבה כבוד לברצלונה ולאנשים שעובדים שם. הייתי מודע למצב של המועדון. היו הרבה נושאים אחרים שהיה צריך לפתור לטובת המועדון. בסופו של דבר מדובר היה בפרמיה, וכולם יודעים שבאותה תקופה בברצלונה ספרו כל אירו, וזה לא היה מעט. גם מבחינתי זה לא שינה שום דבר. אין לי עם זה שום בעיה, אבל זה נשאר לי בראש וגרם לי לשאול את עצמי אם לכבוש שער או לא", הסביר הפולני.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

עוד מקרה מעט "מוזר" שבו נתקל ה-9 התרחש כאשר הצטרף לסיבוב המשחקים בארצות הברית בקיץ 2022. "כשהוא היה בפלורידה הוא הופתע מאוד מכך שלא היו סוגים שונים של בשר ודגים. הוא שאל ונאמר לו שצריך לחסוך. זו לא הייתה תגובה רעה, הוא פשוט הופתע. הוא דורש הרבה, גם בנבחרת. הוא שם לב כשמרק לא עשוי מחומרי גלם איכותיים. הוא ממש אובססיבי לזה. הוא אדם מופנם, אז הוא לא הטיפוס שיצעק, אבל הוא כן מתלונן. הוא תמיד היה כזה", סיפר סטשבסקי.

לבנדובסקי סיפר על אחד הדברים שהפתיעו אותו במיוחד עם הגעתו לברצלונה: "הקטלונים מכונים 'פולנים'. אני תמיד אומר שאני פולני, ואני כמו פולני מברצלונה. זה מצחיק, כי כשהגעתי לברצלונה לא הבנתי עד כמה השפה הקטלונית חשובה לקטלונים בעיר. חשבתי שזה יהיה קצת כמו הבווארית במינכן או השלזית בפולין. זה קיים, אבל הולך ונשכח. בברצלונה, לעומת זאת, בכל בתי הספר, ציבוריים ופרטיים, יש חובה ללימוד בקטלונית במשך שעתיים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */