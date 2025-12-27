בוסטון גברה על אינדיאנה, גם שיקגו ומיאמי חגגו

אינדיאנה (25:6) - בוסטון (11:19) 140:122

באינדיאנפוליס קיבלנו הופעה התקפית מרשימה של הסלטיקס, בהובלת ג’יילן בראון שסיים עם 30 נקודות ב-13 מ-20 מהשדה ו-2 שלשות, בהמשך ישיר לכושר הנהדר שלו העונה עם ממוצע של 29.4 נקודות. פייטון פריצ’רד תרם 29 נקודות מהספסל לצד 9 ריבאונדים ו-3 שלשות, בעוד סם האוזר קלע 23 נקודות עם 7 מ-8 מחוץ לקשת. דריק וייט הוסיף 21 נקודות ו-3 שלשות, כשבסך הכול הקבוצה קלעה 20 שלשות מ-39 ניסיונות.

הפייסרס פתחו חזק ועלו ליתרון דו-ספרתי מוקדם, אך הסלטיקס חזרו בהדרגה למשחק והתפוצצו ברבע השני עם 47 נקודות ו-6 שלשות, מה שהפך את המומנטום לחלוטין. אנדרו נמבהרד הוביל את המארחת עם 18 נקודות ו-4 שלשות, אך זה לא הספיק מול היעילות ההתקפית והעומק של היריבה, שסגרה ערב התקפי מגוון ומשכנע ופתחה בצורה חיובית מסע חוץ של 5 משחקים.

אנפרני סימונס (רויטרס)

אטלנטה (17:15) - מיאמי (15:16) 126:111

מיאמי הציגה משחק התקפי יעיל והצליחה לקטוע רצף שלילי, כשהובלה על ידי נורמן פאוול עם 25 נקודות ופלה לארסון, שפתח בחמישייה וקלע שיא קריירה של 21 נקודות. קייל’ל וור, שמילא את מקומו של באם אדבאיו הפצוע, תרם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-13 ריבאונדים, אנדרו וויגינס הוסיף 18 נקודות וג’יימי חאקז ג’וניור תרם 16 נקודות מהספסל. מיאמי שלטה מתחת לסלים עם יתרון 42:52 בריבאונדים, כפתה 21 איבודים וסיימה עם 19 זריקות שדה יותר מהיריבה, נתון שהכריע את המשחק. וויגינס גם סיפק מהלך מפתח ברבע הרביעי עם חטיפה, הצלה על הקו ולייאפ הפוך, ופאוול חתם ריצת 0:9 במהלך שסגר פער משמעותי.

בצד השני, טריי יאנג הוביל את אטלנטה עם 30 נקודות ו-7 אסיסטים, בעוד ג’יילן ג’ונסון רשם משחק כמעט משולש עם 24 נקודות, 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים. דייסון דניאלס חזר לסגל אחרי היעדרות קצרה וסיים עם 8 נקודות ו-6 ריבאונדים. למרות התרומה האישית המרשימה, אטלנטה התקשתה להתמודד עם הלחץ והפיזיות של מיאמי, המשיכה להסתבך בבית והעמיקה רצף הפסדים, כשפערי היעילות והשליטה בכדור הכריעו את הערב.

טריי יאנג עם הכדור (רויטרס)

וושינגטון (23:6) - טורונטו (14:18) 117:138

וושינגטון סיפקה ערב התקפי מרשים במיוחד, בהובלת קיישון ג’ורג’ שקלע 23 נקודות ב-9 מ-13 מהשדה. סי.ג’יי מקולום ובילאל קוליבאלי הוסיפו 21 נקודות כל אחד, בדרך למשחק עם כמות הנקודות הגבוהה ביותר של הקבוצה העונה. הוויזארדס קלעו באחוזים חריגים של 59.3% מהשדה, שלטו בריבאונדים 33:46 וניצחו את הרבע הרביעי 17:36, נתונים שהכריעו את המשחק. למרות המאזן החלש בליגה, וושינגטון הצליחה לעצור רצף של ארבעה הפסדי בית.

בטורונטו בלט ברנדון אינגרם עם 29 נקודות, ואימנואל קוויקלי תרם 25 נקודות, אך זה לא הספיק. סנדרו מאמוקלשווילי רשם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים, כשהראפטורס שיחקו ללא ר.ג’יי בארט ויאקוב פולטל הפצועים. הקנדים הצליחו לצמק פיגור של 11 נקודות במחצית לשתיים בלבד בסיום הרבע השלישי, אך קרסו בדקות ההכרעה מול מטח שלשות ומהלכי מעבר של המארחת, שהגדילה את היתרון בהדרגה וסגרה עניין ברבע האחרון.

שחקני וושינגטון חוגגים (רויטרס)

שיקגו (15:15) - פילדלפיה (13:16) 102:109

משחק עוצמתי במיוחד של הבולס, שסגרו את המשחק בריצה מוחצת בהובלת ג’יילן סמית’, שהצית את הסיום עם הטבעה אדירה על ג’ואל אמביד והוביל רצף של 10 נקודות ללא מענה בדקות האחרונות. סמית’ היה הטריגר, אך התרומה התחלקה היטב: טרה ג’ונס וזאק קולינס קלעו 15 נקודות כל אחד, קובי ווייט הוסיף 13 נקודות, והקבוצה כולה המשיכה רצף ניצחונות מרשים והשוותה את מאזנה. ווייט בלט במיוחד בסיום עם שלשה קשה בסטפ-בק, וג’ונס הוסיף ליי-אפ הפוך, חטיפה של כדור חופשי וסל נוסף שהכריעו את ההתמודדות.

בצד השני, פילדלפיה קיבלה משחק חזק מג’ואל אמביד שסיים עם 31 נקודות, וטייריס מקסי תרם 27 נקודות ו-5 שלשות. פול ג’ורג’ התאושש מפתיחה חלשה ורשם דאבל דאבל עונתי עם 15 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך שלושת הכוכבים יחד לא הספיקו כדי לעצור את המומנטום של שיקגו. הסיקסרס התקשו בקליעה במחצית הראשונה, עם 3 מ-15 לשלוש ו-19 מ-50 מהשדה, ובסיום נתקעו התקפית לחלוטין, כשלא קלעו בדקות האחרונות ונכנעו ללחץ ולדקות הסיום האגרסיביות של הבולס.

ווצ'ביץ' וסמית' (רויטרס)

ניו אורלינס (24:8) - פיניקס (13:17) 115:108

דווין בוקר הוביל את פיניקס בערב התקפי מרשים עם 30 נקודות, מהן 12 ברבע הרביעי, והיה הדמות המרכזית בדקות ההכרעה. לצידו בלט מארק ויליאמס שסיים עם 24 נקודות ו-13 ריבאונדים, כולל 10 נקודות ברבע האחרון, והוסיף נוכחות משמעותית בצבע. פיניקס הפכה פיגור בדקות הסיום לריצה התקפית חדה, כשבוקר פתח אותה מהקו וויליאמס המשיך עם סלים ועבודה חזקה מתחת לסל. גם קולין גילספי תרם סל חשוב בדקות האחרונות שעזר לייצב את היתרון.

בצד של ניו אורלינס, זאיון וויליאמסון סיים עם 20 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד ג’ורדן פול וטריי מרפי השלישי קלעו 19 נקודות כל אחד. עם זאת, הפליקנס פגעו בעצמם בעיקר מקו העונשין, שם קלעו רק 25 מ-42. פיניקס התקשתה מחוץ לקשת עם 5 מ-24 לשלוש, אך פיצתה על כך בשליטה בריבאונדים במחצית הראשונה, כולל יתרון ברור בריבאונדי התקפה ובנקודות מהזדמנות שנייה. שתי הקבוצות ייפגשו שוב למשחק נוסף בניו אורלינס.

דווין בוקר (רויטרס)

ממפיס (16:15) - מילווקי (19:12) 104:125

ממפיס קיבלה חיזוק משמעותי עם חזרתו של ג’ה מוראנט, שסיים עם 17 נקודות ו-10 אסיסטים לאחר היעדרות של 4 משחקים, והובילה ערב מרשים מול מילווקי. ג’ארן ג’קסון ג’וניור היה הדומיננטי בשורות הגריזליס עם 24 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 חסימות, וקאם ספנסר תרם 19 נקודות. ממפיס המשיכה רצף מרשים מול הבאקס, עם ניצחון שמיני רצוף עליהם, כולם בהפרשים דו-ספרתיים, תוך שליטה בקצב ובאינטנסיביות לאורך מרבית הדקות.

מילווקי, ששיחקה שוב ללא יאניס אנטטוקומפו הפצוע, קיבלה 20 נקודות מאיי ג’יי גרין, שקלע 6 מ-11 לשלוש, ו-16 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים מקווין פורטר ג’וניור. בובי פורטיס ג’וניור, קייל קוזמה וריאן רולינס הוסיפו 15 נקודות כל אחד, אך זה לא הספיק בערב שבו הבאקס רשמו הפסד רביעי ב-5 משחקים. מילווקי הצליחה לצמצם ל-7 הפרש בתחילת הרבע הרביעי, אך ריצה מהירה של ממפיס החזירה את היתרון לדו-ספרתי, כשהגריזליס שומרים על אחוזי קליעה של מעל 50% גם בשלבים המאוחרים.

ג'ה מוראנט (רויטרס)

אורלנדו (14:17) - שארלוט (20:11) 120:105

שארלוט קיבלה תרומה רחבה בדרך לניצחון חוץ מרשים, למרות פציעה מדאיגה כבר במחצית הראשונה. לאמלו בול הוביל עם 22 נקודות ו-7 ריבאונדים, מיילס ברידג’ס תרם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, ומוסה דיאבטה הוסיף 10 נקודות ו-13 ריבאונדים. ההורנטס קלעו באחוזים גבוהים מחוץ לקשת, 19 מ-39 לשלוש, ופתחו פער משמעותי ברבע האחרון. הרוקי קון קנופל, שנפצע בקרסול ימין, הספיק לקלוע 16 נקודות כולן ברבע הראשון, כולל 4 מ-4 לשלוש, לפני שירד מכאבים, כאשר בצוות המקצועי ציינו כי צילום הרנטגן יצא תקין והוא יעבור בדיקות נוספות.

פאולו באנקרו (רויטרס)

באורלנדו, אנתוני בלאק בלט עם 24 נקודות, דזמונד ביין רשם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-10 ריבאונדים, וונדל קרטר ג’וניור סיים עם 16 נקודות ו-8 ריבאונדים. שארלוט שלטה גם מתחת לסלים עם יתרון 42:53 בריבאונדים, בהובלת דיאבטה, ברידג’ס וטידג’אן סלאון, ורשמה ניצחון רביעי בשישה משחקים. המג’יק המשיכו להסתדר ללא פרנץ ואגנר וג’יילן סאגס הפצועים, וסופרים הפסד רביעי בשישה משחקים מאז ריצת גביע ה-NBA.