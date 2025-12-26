שער בכורה לדורגו, יונייטד גברה 0:1 על ניוקאסל

מנצ’סטר יונייטד חזרה הערב (שישי) למסלול הניצחונות בפרמייר ליג, כשגברה 0:1 על ניוקאסל במסגרת המחזור ה-18 במשחק שבו האורחת הייתה מסוכנת יותר והגיעה ליותר מצבים, אך היעילות הייתה שייכת דווקא לחבורה של רובן אמורים.

שער הניצחון הובקע בדקה ה-24, אז פטריק דורגו ניצל מהלך התקפי מדויק, השתלט על הכדור בתוך הרחבה ובעט בנגיעה חדה לפינה השמאלית התחתונה. עבור המגן הצעיר היה זה שער בכורה במדי יונייטד, כזה שהתברר גם כשער המכריע.

עד הסיום ניוקאסל לחצה כמעט ללא הפסקה. לואיס מיילי, אנתוני גורדון, ג’ואלינטון ופביאן שאר הגיעו למצבים קורצים, כולל הצלות גדולות של שוער יונייטד וחסימות ברגע האחרון, אך שוב ושוב הכדור לא מצא את הרשת. גם בדקות הסיום, כולל שבע דקות תוספת זמן, המגפייז המשיכו לאיים, אך נתקלו בהגנה נחושה ובחוסר דיוק.

פטריק דורגו חוגג (IMAGO)

מנגד, יונייטד הסתפקה בניהול נכון של המשחק, ידעה לספוג את הלחץ ולשמור על היתרון הקטן עד השריקה. הניצחון הזה קטע רצף של שני מחזורים ללא ניצחון עבור השדים האדומים, שהגיעו ל-29 נקודות ועלו לפחות זמנית למקום החמישי בטבלה.

ניוקאסל, שהייתה הקבוצה הדומיננטית והמסוכנת יותר ברוב דקות המשחק, נותרה שוב ללא תמורה. זהו מחזור שלישי ברציפות ללא ניצחון עבור המגפייז, שנותרו במקום ה-11 בטבלה, כשהתחושה היא שהיכולת שם, אך לא היעילות.