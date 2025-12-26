יום שבת, 27.12.2025 שעה 00:05
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

למרות משחק ענק של קמפאצו: ריאל נכנעה למונאקו

החבורה של ספאנוליס גברה 95:100 על הספרדים וטיפסה למקום החמישי, הארגנטינאי סיים עם 28 נק' ו-10 אס' שלא הספיקו. אולימפיאקוס ניצחה את בולוניה

|
פאקונדו קמפאצו מול מייק ג'יימס (IMAGO)
פאקונדו קמפאצו מול מייק ג'יימס (IMAGO)

מלבד הניצחון הענק של מכבי ת”א על פרטיזן בלגרד, עוד שני משחקים התקיימו להם הערב (שישי) וסגרו את המחזור ה-18 ביורוליג. למרות תצוגה אדירה של פקונדו קמפאצו, ריאל מדריד נכנעה 100:95 למונאקו, ואולימפיאקוס רשמה 94:97 דרמטי על בולוניה בחוץ.

מונאקו – ריאל מדריד 95:100

החבורה של ואסיליס ספאנוליס ממשיכה לטפס במעלה הטבלה, כשהפעם היא רשמה ניצחון דרמטי על הבלאנקוס. אלי אוקובו הוביל את המארחת עם 22 נקודות, כשמייק ג’יימס היה רגוע למדי הערב עם 15 בלבד. מהצד השני, הופעה אדירה של פקונדו קמפאצו, שכללה 28 נקודות, 10 אסיסטים ו-5 ריבאונדים, לא הספיקה לריאל והיא התדרדרה עד למקום ה-10. מונאקו לעומת זאת, נמצאת חזק במאבקי הצמרת כשהיא מדורגת חמישית.

אלי אוקובו. הוביל את מונאקו הערב (IMAGO)אלי אוקובו. הוביל את מונאקו הערב (IMAGO)

בולוניה – אולימפיאקוס 97:94

היוונים הובילו בבטחה מהרבע השני ונראה שהיה שהם בדרך לניצחון קליל, אך רבע רביעי אחרון נהדר של האיטלקים כמעט ולקח להם את המשחק מהידיים. בסופו של דבר, טיילר דורסי המשיך את העונה הנהדרת שלו, קלע 23, כולל 2 חשובות במאני טיים, והוביל את אולימפיאקוס לניצחון ולמקום השמיני בטבלה. מנגד, 17 נקודות של לוקה וילדוזה לא הספיקו לבולוניה, שפתחה את העונה מצוין, אך היא ממשיכה את ההתדרדרות שלה והיא כבר במקום ה-13, עם אותו מאזן כמו של מכבי ת”א.

