מה מכבי ת"א צריכה לעשות כדי להגיע לפלייאין?

מה מכבי תל אביב צריכה לעשות כדי להגיע לפלייאין? זו השאלה המרכזית שעמדה במוקד הפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב, בהשתתפות לי נוף, רועי לוין ומשה ברדה, לאחר הניצחון 87:112 הענק הערב (שישי) על פרטיזן בלגרד ביורוליג.

בפרק ניתחנו את השינוי המשמעותי שעבר על הקבוצה מאז הכניסה של איפה לונדברג לעניינים. לונדברג הפך לאחד העוגנים המרכזיים של הצהובים, כזה שמביא איתו אלמנטים שהיו חסרים למכבי לאורך העונה: הגנת גארדים אגרסיבית, חוזק פיזי, חוכמת משחק, חדירות לסל ובעיקר יציבות ושקט ברגעי ההכרעה. התרומה שלו מורגשת לא רק בסטטיסטיקה, אלא בעיקר בהשפעה על כל הסביבה שלו על הפרקט.

דיברנו על התהליך שעובר לוני ווקר תחת עודד קטש. דיברנו על ההתאמות המקצועיות, על האתגרים שבחיבור בין שחקן דומיננטי לשיטה קבוצתית ועל הדרך שבה קטש מנסה להוציא ממנו את המקסימום לטובת הקבוצה. דיברנו גם על החלק של עודד קטש במומנטום החיובי של הצהובים ולמה במכבי צריכים להרים למאמן טלפון ולהחתים אותו על חוזה ארוך טווח.

בנוסף נידונה הירידה ביכולת של בריסט והמשמעויות שלה על הרוטציה, לצד נקודת מבט מעניינת על הירידה בדקות של תמיר בלאט, שדווקא תורמת לאיזון הקבוצתי ולשיפור בתפקוד של מכבי תל אביב. האזנה נעימה.