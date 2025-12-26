מה מכבי ת"א צריכה לעשות כדי להגיע לפלייאין?

יום שישי, 26.12.2025 שעה 23:09
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
56%1344-140716אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
44%1645-162618מכבי ת"א14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

האזינו לפודקאסט: השינוי מאז שלונדברג נכנס לעניינים, התהליך של ווקר תחת קטש, החלק של המאמן במומנטום החיובי ולמה חייבים להחתימו על חוזה ארוך?

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

מה מכבי תל אביב צריכה לעשות כדי להגיע לפלייאין? זו השאלה המרכזית שעמדה במוקד הפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב, בהשתתפות לי נוף, רועי לוין ומשה ברדה, לאחר הניצחון 87:112 הענק הערב (שישי) על פרטיזן בלגרד ביורוליג.

בפרק ניתחנו את השינוי המשמעותי שעבר על הקבוצה מאז הכניסה של איפה לונדברג לעניינים. לונדברג הפך לאחד העוגנים המרכזיים של הצהובים, כזה שמביא איתו אלמנטים שהיו חסרים למכבי לאורך העונה: הגנת גארדים אגרסיבית, חוזק פיזי, חוכמת משחק, חדירות לסל ובעיקר יציבות ושקט ברגעי ההכרעה. התרומה שלו מורגשת לא רק בסטטיסטיקה, אלא בעיקר בהשפעה על כל הסביבה שלו על הפרקט.

דיברנו על התהליך שעובר לוני ווקר תחת עודד קטש. דיברנו על ההתאמות המקצועיות, על האתגרים שבחיבור בין שחקן דומיננטי לשיטה קבוצתית ועל הדרך שבה קטש מנסה להוציא ממנו את המקסימום לטובת הקבוצה. דיברנו גם על החלק של עודד קטש במומנטום החיובי של הצהובים ולמה במכבי צריכים להרים למאמן טלפון ולהחתים אותו על חוזה ארוך טווח. 

בנוסף נידונה הירידה ביכולת של בריסט והמשמעויות שלה על הרוטציה, לצד נקודת מבט מעניינת על הירידה בדקות של תמיר בלאט, שדווקא תורמת לאיזון הקבוצתי ולשיפור בתפקוד של מכבי תל אביב. האזנה נעימה.

