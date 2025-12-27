דקה 32: הפועל ת"א - מ.ס. אשדוד 0:1

המחזור ה-15 של ליגת העל לנוער ממשיך בשעה זו, כשהפועל באר שבע מארחת את בית”ר ירושלים לקרב בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה בטבלה. גם הפועל תל אביב פוגשת את מ.ס אשדוד ומכבי תל אביב יצאה למשחק חוץ מול הפועל כפר סבא. במשחקים המוקדמים יותר שכבר נגמרו, הפועל פתח תקווה ניצחה 0:3 את הפועל חיפה, כשמכבי פתח תקווה ובני יהודה נפרדו ב-3:3, מכבי חיפה ומכבי נתניה סיימו ב-1:1 והפועל עכו ניצחה 5:7 את הפועל ניר רמה”ש.

הפועל ת”א – מ.ס אשדוד 0:1

האדומים, המדורגים שניים בטבלה, רוצים להשיג שלוש נקודות ולהלחיץ את מכבי חיפה המובילה, ממנה הם רחוקים נקודה אחת בלבד. מנגד, הקבוצה מעיר הנמל הדרומית רוצה להשיג ניצחון ולהתקרב לחלק העליון של טבלת ליגת העל.

שער! בדקה ה-17, הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: אור מסיכה הגיע ראשון לכדור רוחב מצד ימין ושלח בעיטה. מתן ביינרט הדף, אך מסיכה עט על הריבאונד ובעט אל הרשת.

הפועל ב”ש – בית”ר ירושלים 0:0

בבוגרים המפגש הזה שווה משחק עונה בין הראשונה לשנייה, אך גם בליגה העל לנוער להתמודדות הזו יש השלכות על הצמרת. האדומים מבירת הנגב נמצאים במקום השביעי עם 24 נקודות, נקודה אחת בלבד מתחת ליריבתם במקום השישי. מי שתנצח בהתמודדות עשויה לטפס עד למקום הרביע, כך שבהחלט יש הרבה על הכף.

הפועל כפר סבא – מכבי ת”א 1:0

הירוקים מהשרון רוצים להתרחק מהתחתית, כשהם נמצאים במקום ה-11 ולזכות 18 נקודות. מהצד השני, הצהובים לא מוותרים על חלום האליפות וניצחון במשחק מול כפ”ס יכול לקרב ואף להכניס אותם לשלישייה הראשונה.

שער! בדקה ה-27, מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: איתי זפרני קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה טובה אל הפינה הרחוקה.

תוצאות נוספות

מכבי חיפה – מכבי נתניה 1:1

הירוקים איבדו נקודות יקרות במאבקי הצמרת וגם כמעט נותרו ללא נקודות כלל. דניאל אטלן העלה את היהלומים ליתרון בדקה ה-12, כאשר התוצאה נשמרה כמעט עד לסיום. אלא שאז, בדקה ה-87, נועם לוי השווה עבור החבורה של איתי מדרכי כשעוד לפני כן האורחת נותרה ב-10 שחקנים לאור כרטיס אדום (83’).

הפועל חיפה – הפועל פ”ת 3:0

ניצחון שמיני העונה לאורחת. יואב סולל פרץ את הסכר בדקה ה-44 עם השער הראשון בהתמודדות, אלון ג’נח חיכה עד הדקה ה-75 כדי להכפיל את היתרון של פתח תקווה ועידו טסה הוסיף גול משלו בדקה ה-80. הצפוניים עם הפסד תשיעי העונה.

מכבי פ”ת – בני יהודה 3:3

המלאבסים והכתומים נפרדו בחלוקת נקודות אחרי דרמה גדולה. אריאל גואטה העלה את האורחת ליתרון בדקה השביעית, מאור דימרי השווה (19’) ויזן וותד הפך עבור הביתיים בדקה ה-84. אלא שצמד של איובי סולמאני החזיר את ההובלה לבני יהודה שתי דקות אחר כך ובדקה ה-92 נתן ים שפונט איזן שוב בדרך לתיקו.

הפועל ניר רמה”ש – הפועל עכו 7:5