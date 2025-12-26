יום שישי, 26.12.2025 שעה 23:03
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

לבנדובסקי הצהיר: לא יודע איפה אני רוצה לשחק

הפולני היה אורח הכבוד בערוץ היוטיוב של העיתונאי בוגדן רימנובסקי ודיבר בהרחבה על מצבו בברצלונה ועל האופן שבו יקבל את ההחלטה אם להמשיך או לא

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

תוך כדי ניצול הימים המעטים של חופשת חג המולד, רוברט לבנדובסקי התארח היום (שישי) בערוץ היוטיוב של העיתונאי הפולני בוגדן רימנובסקי, שלו כמעט 600 אלף מנויים ונחשב לאחד הערוצים הנצפים ביותר בפולין.

לבנדובסקי, שחוזהו בברצלונה מסתיים ב-30 ביוני, עדיין לא קיבל החלטה סופית לגבי עתידו. קיימת אפשרות כי ימשיך במדי הקטלונים אם האנזי פליק והמערך המקצועי יחשבו שיש לו עדיין מה לתרום, בעיקר בהיבט של חדר ההלבשה.

"עדיין יש לי זמן לקבל החלטה. כרגע אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק. אין צורך לחשוב על זה עכשיו. אני לא יודע לאן לפנות, אבל אין עליי שום לחץ", הצהיר לבנדובסקי כשנשאל מתי צפויות התפתחויות בנושא.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

בנוגע לתנאים להישארות, אמר: "אני לא מדבר עם המאמן על מועדונים שמתעניינים בי. זה לא עניין של להוריד את השכר שלי בחצי. הרבה תלוי בתוכנית של המועדון ובמה שאני רוצה".

בין היתר דיבר החלוץ גם על היעדים שלו ל-2026: "אני מקווה שנשחק את שני המשחקים האלה בצורה שתעזור לנו להעפיל למונדיאל. הייתי רוצה הכל: להעפיל למונדיאל, אליפות ספרד, ליגת האלופות. אני מודע לכך שאלו השנים האחרונות שלי בכדורגל".

לגבי מצבה של ברצלונה אמר: "באופן כללי, הקבוצה הראתה התקדמות במשחקים האחרונים. המצב התייצב קצת, וזה עוזר לשחקנים להציג גרסה טובה יותר של עצמם על המגרש. האווירה בקבוצה הייתה ונשארה טובה".

האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ללבנדובסקי יש גם אתגר משמעותי נוסף עם נבחרת פולין, העפלה לגביע העולם: "אלה יריבים קשים עבור הנבחרת הפולנית. זה לא יהיה פשוט. אבל אנחנו משחקים מול אלבניה בבית, עם התמיכה של הקהל שלנו, וזה נותן לנו דחיפה נוספת".

בהיבט האישי שיתף לבנדובסקי בכמה תובנות: "להגיע לפסגה זו לא אומנות, האתגר האמיתי הוא להישאר שם. במשך 15 או 20 שנים בכדורגל אנחנו כל הזמן בוחנים ודוחפים את הגבולות הפיזיים, המנטליים והפסיכולוגיים שלנו", אמר והדגיש: "נאלצתי לפרוץ הרבה חומות כדי להגיע לשם ולהוכיח שזה אפשרי".

"להגיע לפסגה זו לא אומנות". לבנדובסקי (IMAGO)"להגיע לפסגה זו לא אומנות". לבנדובסקי (IMAGO)

עוד הוסיף: "לא פעם קיבלתי החלטות מתוך מודעות לכך שמישהו רצה או ציפה למשהו ממני, אבל ידעתי שאני מסוגל להתמודד רגשית עם כל מה שקורה סביבי רק עד גבול מסוים". לדבריו, "לא נוצרתי כדי למלא את הציפיות של כולם, אלא כדי לממש את הפוטנציאל שלי".

מאמן נבחרת פולין לשעבר, מיכאל פרובייז', שלל ממנו את סרט הקפטן, ובעקבות זאת החליט לבנדובסקי לפרוש זמנית מהנבחרת בזמן שהוא בתפקיד. "לא, אין לי אליו יותר מדי חיבה", אמר לבנדובסקי, אך הודה: "כשהודיעו לי שלוקחים ממני את הסרט כמעט נפלתי מהכיסא, אבל אחרי זמן מה זה עבר לי ושכחתי מזה".

