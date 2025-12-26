יום שישי, 26.12.2025 שעה 23:03
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

בא לתמוך: קיליאן אמבפה הגיע למשחק של מרוקו

כוכב ריאל מדריד תועד ביציעים ברבאט עם חולצה עם הספרה 2 של חברו לשעבר בפ.ס.ז', אשרף חכימי, שמחלים מפציעה ולא פתח בהרכב בגביע אפריקה מול מאלי

|
קיליאן אמבפה (צילום מסך)
קיליאן אמבפה (צילום מסך)

קיליאן אמבפה גנב הערב (שישי) את ההצגה ביציעי אצטדיון הנסיך מולאי עבדאללה ברבאט, כשנכח במשחק המרכזי של בית א' בגביע אפריקה לאומות בין מרוקו למאלי. כוכב ריאל מדריד הגיע כדי לתמוך בנבחרת המרוקאית, ובעיקר בחברו הקרוב אשרף חכימי.

אמבפה, שנחת במרוקו כבר ביום חמישי יחד עם בני משפחתו, נראה ביציעים כשהוא לבוש בז’קט, ומתחתיו חולצת נבחרת אריות האטלס, עם הספרה 2 של חכימי. רגע הופעתו על המסכים הענקיים באצטדיון, דקות לפני שריקת הפתיחה, לווה בשאגות רמות מהקהל, שקיבל את פניו בהתלהבות גדולה.

למרות שהלב של אמבפה נטה בבירור לכיוונה של נבחרת מרוקו, חברו חכימי לא פתח בהרכב. המגן, שחזר לאחרונה מפציעה, עדיין לא היה כשיר במאה אחוז ולכן החל את המשחק על הספסל, במסגרת נבחרתו של המאמן וואליד רגראגי.

קיליאן אמבפה (צילום מסך)קיליאן אמבפה (צילום מסך)

נוכחותו של קפטן נבחרת צרפת בטורניר מגיעה זמן קצר בלבד לאחר ביקור מתוקשר נוסף: יומיים קודם לכן נכח ברבאט זינדין זידאן, שהגיע לעודד את בנו לוקה, שסיפק הופעה מרשימה במדי אלג’יריה בניצחון על סודאן. כך הפכה הבירה המרוקאית למוקד עלייה לרגל עבור אגדות וכוכבי הכדורגל הצרפתי, גם מחוץ לכר הדשא.

