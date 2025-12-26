בא לתמוך: קיליאן אמבפה הגיע למשחק של מרוקו

קיליאן אמבפה גנב הערב (שישי) את ההצגה ביציעי אצטדיון הנסיך מולאי עבדאללה ברבאט, כשנכח במשחק המרכזי של בית א' בגביע אפריקה לאומות בין מרוקו למאלי. כוכב ריאל מדריד הגיע כדי לתמוך בנבחרת המרוקאית, ובעיקר בחברו הקרוב אשרף חכימי.

אמבפה, שנחת במרוקו כבר ביום חמישי יחד עם בני משפחתו, נראה ביציעים כשהוא לבוש בז’קט, ומתחתיו חולצת נבחרת אריות האטלס, עם הספרה 2 של חכימי. רגע הופעתו על המסכים הענקיים באצטדיון, דקות לפני שריקת הפתיחה, לווה בשאגות רמות מהקהל, שקיבל את פניו בהתלהבות גדולה.

למרות שהלב של אמבפה נטה בבירור לכיוונה של נבחרת מרוקו, חברו חכימי לא פתח בהרכב. המגן, שחזר לאחרונה מפציעה, עדיין לא היה כשיר במאה אחוז ולכן החל את המשחק על הספסל, במסגרת נבחרתו של המאמן וואליד רגראגי.

קיליאן אמבפה (צילום מסך)

נוכחותו של קפטן נבחרת צרפת בטורניר מגיעה זמן קצר בלבד לאחר ביקור מתוקשר נוסף: יומיים קודם לכן נכח ברבאט זינדין זידאן, שהגיע לעודד את בנו לוקה, שסיפק הופעה מרשימה במדי אלג’יריה בניצחון על סודאן. כך הפכה הבירה המרוקאית למוקד עלייה לרגל עבור אגדות וכוכבי הכדורגל הצרפתי, גם מחוץ לכר הדשא.