דקה 94: ארסנל - ברייטון 1:2

הליגה האנגלית נכנסת לתקופה הכי כיפית בשנה, הלא היא משחקי חג המולד, כשבשעה זו ארסנל רוצה לשמור על הפסגה מול ברייטון, במסגרת המחזור ה-18. מלבד המוליכה, גם ליברפול פוגשת באנפילד את וולבס מהמקום האחרון, ווסטהאם ופולהאם נפגשות לדרבי לונדוני, ברנטפורד מארחת את בורנמות’ וברנלי משחקת מול אברטון.

ארסנל – ברייטון 1:2

החבורה של מיקל ארטטה מגיעה למשחקי חג המולד כשהיא מוליכה את טבלת הפרמייר ליג, וכך היא גם רוצה לסיים אותם. הלונדונים יודעים שגם מנצ’סטר סיטי וגם אסטון וילה נושפות בעורפם, והם מחפשים ניצחון שלישי ברציפות בליגה. מנגד, השחפים עוברים עונה סולידית עד כה, כשהם נמצאים במקום התשיעי והם לא רחוקים מהמקומות המובילים לאירופה. על ברייטון עוברת תקופה פחות טובה כשהיא לא הצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים.

דקה 15, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: חטיפת כדור של התותחנים בחצי המגרש של היריבה הגיעה לבוקאיו סאקה באגף הימני. האנגלי העביר את הכדור למרטין אודגור, שמסף הרחבה שיגר בעיטה לרשת של השחפים.

מרטין אודגור חוגג שער (IMAGO)

דקה 52, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:2: כדור קרן של דקלן רייס פגש את ראשו של ג’רג’יניו רוטר, והאחרון נגח אחורה לשערו הוא.

דקה 64, שער! ברייטון צימקה ל-2:1: מהלך קבוצתי של ברייטון הסתיימה בבעיטה לקורה, אך דייגו גומס הגיע ראשון לריבאונד ושלח אותו לרשת.

דקה 77: יאנקובה מינטה קיבל את הכדור ושחרר בעיטה אדירה ומסובבת בנגיעה, אך דויד ראיה התמתח בצורה נפלאה וסיפק עצירה מופלאה.

ליברפול – וולבס 1:2

המייטי רדס רוצים לסגור את השנה האזרחית ברגל ימין, כשהם מארחים את נמושת הליגה, שנמצאת במקום האחרון בטבלה עם שתי נקודות בלבד. ארנה סלוט וחניכיו הצליחו להתייצב לאחר התקופה הרעה שעברה עליהם, כשהם רושמים שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות שהעלו אותם עד למקום השישי. מהצד השני, הזאבים רק מחכים שהעונה תסתיים ונראה שהם השלימו עם ירידה לצ’מפיונשיפ. וולבס תנסה להשיג ניצחון ראשון העונה דווקא באנפילד מול ליברפול.

דקה 41, שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:1: שילוב הולנדי. ג’רמי פרימפונג העביר כדור מחלקה הימני של הרחבה שהגיע לראיין חראפנברך, והקשר בעט בעיטה מדויקת לפינה הימנית ופנימה.

ראיין חראפנברך חוגג עם חבריו (IMAGO)

דקה 42, שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:2: התפוצצות באנפילד. הרגע שכולם חיכו לו אצל האלופה. הוגו אקטיקה העביר כדור נפלא לפלוריאן וירץ, והגרמני לא התבלבל ומטווח קרוב כבש את השער הבכורה שלו במדים האדומים.

פלוריאן וירץ בועט את שער הבכורה שלו בליברפול (IMAGO)

פלוריאן וירץ חוגג שער בכורה (IMAGO)

דקה 52, שער! וולבס צימקה ל-2:1: סנטיאגו בואנו הגיע ראשון לריבאונד לאחר שכדור קרן ננגח על ידי חברו לקבוצה ונעצר על ידי אליסון, וצימק את התוצאה לקבוצתו.

שחקני וולבס חוגגים (IMAGO)

ווסטהאם – פולהאם 1:0

דרבי לונדוני באצטדיון האולימפי. הפטישים חווים עונה קשה והם נמצאים כרגע מתחת לקו האדום, במרחק של חמש נקודות מחוף מבטחים. ווסטהאם מקווה לקטוע רצף של שישה משחקים ללא ניצחון ולהשיג שלוש נקודות, שיהיו בשבילה כמו אוויר לנשימה. פולהאם לעומת זאת, נמצאת במקום ה-13 והיא רחוקה כ-10 נקודות מיריבתה. האורחת נמצאת בתקופה טובה עם שני ניצחונות ליגה רצופים, והיא מקווה להמשיך אותה גם מול היריבה העירונית.

דקה 85, שער! פולהאם עלתה ליתרון 0:1: וילסון הקפיץ כדור לרחבה שפגש את ראשו של חימנס, והאחרון כבש מקרוב.

ברנטפורד – בורנמות’ 1:3

הדבורים מדורגים במקום ה-12 ערב המחזור, כשהם יודעים ששלוש נקודות עשויות לקחת אותם לחלק העליון של הטבלה. השחקן המוביל של ברנטפורד הוא ללא ספק איגור תיאגו, שרושם העונה 11 שערים והוא שני רק לארלינג הולאנד בטבלת הכיבושים של הפרמייר ליג. האורחת מגיעה עם שחקן לוהט משלה, אנוטאן סמניו, במה שיכול להיות משחקו האחרון בקבוצה. בורנמות’ פתחה נהדר את העונה אך חודשיים ללא ניצחון הורידו אותה עד למקום ה-15.

דקה 7, שער! ברנטפורד עלתה ליתרון 0:1: כדור נהדר של תיאגו הגיע לקווין שאדה, שניער מעליו את שחקן ההגנה ששמר עליו, ומתוך הרחבה שלח את הכדור לרשת.

קווין שאדה חוגג מול הקהל (IMAGO)

שחקני ברנטפורד חוגגים (IMAGO)

דקה 39, שער! ברנטפורד עלתה ליתרון 0:2: תיאגו בעט מתוך הרחבה כדור שפגע בשחקן ההגנה ועשה קשתית את דרכו לשער. שחקן הגנה נוסף של בורנמות’ לא הצליח להרחיק כראוי והכדור פגע בפטרוביץ’ ונכנס לשערו הוא.

שחקני ברטנפורד חוגגים (IMAGO)

דקה 51, שער! ברנטפורד עלתה ליתרון 0:3: מתפרצת נהדרת של המארחת. שאדה הוביל את הכדור, והוא הועבר ימינה. לאחר מכן, כובש השער הראשון קיבל אותו בחזרה ברחבה, סיים נהדר את ההתקפה והשלים צמד.

דקה 75, שער! בורנמות’ צימקה ל-3:1: חימנס נכנס לרחבה ובעט לשער כדור שקפץ לאחר ששחקן הגנה נגע בו והגיע לאנטואן סמניו. הכוכב של האורחת כבש בעקב בסמוך לקו השער.

ברנלי – אברטון 0:0

העולה החדשה לא מצליחה לתפוס גובה העונה כשהיא מדורגת במקום הלפני אחרון, ולזכותה 11 נקודות בלבד. ניצחון הליגה האחרון של ברנלי היה לפני חודשיים, אז גברה 2:3 על וולבס האחרונה בטבלה. מהצד השני, על החבורה של דייויד מויס עוברת עונה מאוד חיובית עד כה, והם נמצאים במקום ה-10, כשביום טוב הם יכולים לראות את המקומות המובילים לאירופה.