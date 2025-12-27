יום שבת, 27.12.2025 שעה 22:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
17827-82910הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

רבע 3, 06:01: הפועל חולון - הפועל ת"א 78:30

ליגת ווינר סל, מחזור 11: החבורה של איטודיס במשחק מפלצתי, כאשר היא רוקדת על הפרקט ולא מותירה למארחת סיכוי. מוטלי ומדר עלו מהספסל ומוליכים

|
טאי אודיאסה מול ליאור קררה (רועי כפיר)
טאי אודיאסה מול ליאור קררה (רועי כפיר)

היכל טוטו מארח בשעה זו מחר קרב פיקנטי במיוחד במחזור ה-11 של ליגת ווינר סל, כשדני פרנקו ושחקניו פוגשים את הקבוצה הלוהטת של הליגה. המשחק יעמוד בסימן המפגש המקצועי בין פרנקו, עידן זלמנסון וג’ורדן מקריי לבין הקבוצה איתה הגיעו לגמר הפלייאוף לפני כשנתיים, בעוד אקסבייר מנפורד הפצוע ייאלץ להחמיץ את ההתמודדות.

הסגולים מגיעים לאחר שרצף הניצחונות שלהם נקטע עם הפסד חוץ לבני הרצליה. הנתון המטריד עבור חולון הוא ההגנה: בכל פעם שספגה העונה מעל 90 נקודות היא הפסידה, וכעת מחכה לה ההתקפה האימתנית של האדומים. חולון תסתמך על הביתיות (הפסד בודד העונה בבית) ועל ההיסטוריה הצמודה בין המועדונים כדי להימנע מרצף הפסדים ראשון העונה.

המוליכה המושלמת (0:9) מגיעה בשיא הכוח אחרי ניצחון ביורוליג על באיירן מינכן. הקבוצה של דימיטריס איטודיס נראית דורסנית מתמיד, כשחצתה את רף 90 הנקודות בשלושה מארבעת משחקיה האחרונים בליגה. עם ים מדר שחזר מפציעה היישר לתואר מצטיין המחזור, האדומים ינסו לשמור על מאזן נקי מהפסדים ולהמשיך את השבוע המושלם שלהם.

להפועל תל אביב יש הזדמנות לעלות למאזן 0:10 בליגה לראשונה מאז 1965/66, העונה שבה זכתה באליפות הרביעית והאחת לפני האחרונה שלה עד היום. האדומים יוכלו גם להשוות את רצף הניצחונות הארוך ביותר שלהם בעונה שעברה, שכלל בין השאר ניצחון בית על חולון 68:84 בעזרת 25 נקודות של מדר.

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
דני פרנקו (רועי כפיר)דני פרנקו (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס עם קולין מלקולם (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס עם קולין מלקולם (רועי כפיר)

רבע ראשון: 10:32 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית הפועל תל אביב: בר טימור, טיילר אניס, קולין מלקולם, תומר גינת וטאי אודיאסה.

האדומים פתחו נהדר את ההתמודדות בהובלתו של אודיאסה, ובתוך פחות משתי דקות התוצאה עמדה על 0:7 לזכותם, במה שגרם לפרנקו לקחת פסק זמן. גינת ואודיאסה רשמו ארבע רצופות יחדיו שהעלו את היתרון לדו ספרתי, 0:11. עידן זלמנסון עצר את הריצה וקלע את הנקודות הראשונות של המארחת.

הפועל תל אביב המשיכה להיראות מצוין, כשגם שחקני הספסל שלה דוגמת ג’ונתן מוטלי וים מדר תרמו להגדלת ההפרש, וכשתי דקות לסיום הרבע הלוח הראה 7:23 לטובתה. נקודות נוספות של מוטלי העלו את ההפרש ל-20 וגרמו למאמן חולון לקחת פסק זמן נוסף. האורחים סגרו רבע אדיר ביתרון ענק, 10:32.

טאי אודיאסה מטביע (רועי כפיר)טאי אודיאסה מטביע (רועי כפיר)
תומר גינת עולה לסל (רועי כפיר)תומר גינת עולה לסל (רועי כפיר)

רבע שני: 27:62 להפועל תל אביב

הרבע השני נפתח עם שלוש שלשות, אחת בצד האורח ושתיים בצד של המובילה במשחק. מדר, מוטלי ואנטוניו בלייקני המשיכו את המומנטום האדום כשיתרון החד צדדי לא הוטל בספק. המומנטום של החבורה של דימיטריס איטודיס המשיך להיות לא פחות ממדהים, כאשר נקודות של אניס העלו את ההפרש מעבר לרף 30 הנקודות. גם מבחינה הגנתית האדומים היו מצוינים, כאשר מהלך אחרי מהלך הם תסכלו את חולון.

פרנקו לא הסתיר את התסכול שלו מהשופטים, והורחק מהמשחק לאחר שקיבל שתי עבירות טכניות בהפרש לש מספר דקות אחת מהשנייה. האורחת סגרה מחצית אדירה ב-27:62.

בר טימור בפעולה (רועי כפיר)בר טימור בפעולה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 

אניס וגינת פתו את החצי השני בצורה אדירה והעלו את ההפרש למעל 40. מנגד, מקריי היחיד שקלע בחולון בשלוש וחצי הדקות הראשונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */