רבע 3, 06:01: הפועל חולון - הפועל ת"א 78:30

היכל טוטו מארח בשעה זו מחר קרב פיקנטי במיוחד במחזור ה-11 של ליגת ווינר סל, כשדני פרנקו ושחקניו פוגשים את הקבוצה הלוהטת של הליגה. המשחק יעמוד בסימן המפגש המקצועי בין פרנקו, עידן זלמנסון וג’ורדן מקריי לבין הקבוצה איתה הגיעו לגמר הפלייאוף לפני כשנתיים, בעוד אקסבייר מנפורד הפצוע ייאלץ להחמיץ את ההתמודדות.

הסגולים מגיעים לאחר שרצף הניצחונות שלהם נקטע עם הפסד חוץ לבני הרצליה. הנתון המטריד עבור חולון הוא ההגנה: בכל פעם שספגה העונה מעל 90 נקודות היא הפסידה, וכעת מחכה לה ההתקפה האימתנית של האדומים. חולון תסתמך על הביתיות (הפסד בודד העונה בבית) ועל ההיסטוריה הצמודה בין המועדונים כדי להימנע מרצף הפסדים ראשון העונה.

המוליכה המושלמת (0:9) מגיעה בשיא הכוח אחרי ניצחון ביורוליג על באיירן מינכן. הקבוצה של דימיטריס איטודיס נראית דורסנית מתמיד, כשחצתה את רף 90 הנקודות בשלושה מארבעת משחקיה האחרונים בליגה. עם ים מדר שחזר מפציעה היישר לתואר מצטיין המחזור, האדומים ינסו לשמור על מאזן נקי מהפסדים ולהמשיך את השבוע המושלם שלהם.

להפועל תל אביב יש הזדמנות לעלות למאזן 0:10 בליגה לראשונה מאז 1965/66, העונה שבה זכתה באליפות הרביעית והאחת לפני האחרונה שלה עד היום. האדומים יוכלו גם להשוות את רצף הניצחונות הארוך ביותר שלהם בעונה שעברה, שכלל בין השאר ניצחון בית על חולון 68:84 בעזרת 25 נקודות של מדר.

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

דני פרנקו (רועי כפיר)

דימיטריס איטודיס עם קולין מלקולם (רועי כפיר)

רבע ראשון: 10:32 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית הפועל תל אביב: בר טימור, טיילר אניס, קולין מלקולם, תומר גינת וטאי אודיאסה.

האדומים פתחו נהדר את ההתמודדות בהובלתו של אודיאסה, ובתוך פחות משתי דקות התוצאה עמדה על 0:7 לזכותם, במה שגרם לפרנקו לקחת פסק זמן. גינת ואודיאסה רשמו ארבע רצופות יחדיו שהעלו את היתרון לדו ספרתי, 0:11. עידן זלמנסון עצר את הריצה וקלע את הנקודות הראשונות של המארחת.

הפועל תל אביב המשיכה להיראות מצוין, כשגם שחקני הספסל שלה דוגמת ג’ונתן מוטלי וים מדר תרמו להגדלת ההפרש, וכשתי דקות לסיום הרבע הלוח הראה 7:23 לטובתה. נקודות נוספות של מוטלי העלו את ההפרש ל-20 וגרמו למאמן חולון לקחת פסק זמן נוסף. האורחים סגרו רבע אדיר ביתרון ענק, 10:32.

טאי אודיאסה מטביע (רועי כפיר)

תומר גינת עולה לסל (רועי כפיר)

רבע שני: 27:62 להפועל תל אביב

הרבע השני נפתח עם שלוש שלשות, אחת בצד האורח ושתיים בצד של המובילה במשחק. מדר, מוטלי ואנטוניו בלייקני המשיכו את המומנטום האדום כשיתרון החד צדדי לא הוטל בספק. המומנטום של החבורה של דימיטריס איטודיס המשיך להיות לא פחות ממדהים, כאשר נקודות של אניס העלו את ההפרש מעבר לרף 30 הנקודות. גם מבחינה הגנתית האדומים היו מצוינים, כאשר מהלך אחרי מהלך הם תסכלו את חולון.

פרנקו לא הסתיר את התסכול שלו מהשופטים, והורחק מהמשחק לאחר שקיבל שתי עבירות טכניות בהפרש לש מספר דקות אחת מהשנייה. האורחת סגרה מחצית אדירה ב-27:62.

בר טימור בפעולה (רועי כפיר)

רבע שלישי:

אניס וגינת פתו את החצי השני בצורה אדירה והעלו את ההפרש למעל 40. מנגד, מקריי היחיד שקלע בחולון בשלוש וחצי הדקות הראשונות.