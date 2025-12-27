רבע 1, 04:12: הפועל י-ם - מכבי רעננה 8:15

הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את מכבי רעננה למשחק בית שני בארבעה ימים. בעוד שהירושלמים מנסים לחבר ניצחון שני ברציפות ולהתבסס בצמרת, העולה החדשה מהשרון מגיעה לבירה כשהיא סוחבת על גבה רצף של שבעה הפסדים ומחפשת נואשות מוצא מהמשבר.

אחרי הניצחון המוחץ 69:100 על אליצור נתניה, חניכיו של יונתן אלון רוצים לשמור על השטף ההתקפי שהניב שיא עונתי של 28 אסיסטים. עם אייזיאה מובלי, שהשתלב היטב בבכורה הביתית, האדומים מקווים לצבור ביטחון רגע לפני צמד משחקי החוץ הקשים מול התל אביביות.

הקבוצה של שי סגלוביץ' מגיעה במאזן 8:2 לאחר הפסד 90:79 להפועל חולון, כשהיא סובלת מבעיות בריבאונד ומאיבודי כדור מרובים. התקווה של רעננה נשענת על טייריס רדפורד, שנמצא בכושר שיא (23 נקודות במחזור האחרון) והם מקווים להפתיע את ירושלים ולעצור את כדור השלג.

מאזן כל הזמנים בין הקבוצות בעונה הסדירה צמוד מאוד ועומד על 7:8 לטובת הירושלמים, אך המפגש האחרון, שנערך ב־13 באפריל 2002, הסתיים דווקא בניצחון של רעננה 71:80 בבית. בורקו ראדוביץ', שקלע באותו ערב 20 נקודות, הוביל חמישה שחקנים של המנצחת בספרות כפולות, ואילו בצד האדום בלט דימיטריוס אלכסנדר עם 19 משלו.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: ג'סטין סמית', קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס.

חמישיית מכבי רעננה: ווילי וורקמן, דיילן קונץ, ג'ו רגלנד, טייריס רדפורד, נייט לשבסקי.

המשחק נפתח עם חדירה נהדרת של קאדין קרינגטון שקלע שתי נקודות ראשונות. התקפה לאחר מכן, קרינגטון מסר לג'סטין סמית' שהשלים דאנק אדיר באליהופ. דיילן קונץ קלע בלייאפ את הנקודות הראשונות של האורחת. ג’ארד הארפר צלף את השלשה הראשונה בהתמודדות. סמית’ קלע סל נוסף מתוך הצבע. נמרוד לוי קלע מתחת לסל.